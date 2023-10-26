https://ria.ru/20231026/grazhdanstvo-1905139678.html

Много важных изменений: в России вступил в силу новый закон о гражданстве

Много важных изменений: в России вступил в силу новый закон о гражданстве - РИА Новости, 26.10.2023

Много важных изменений: в России вступил в силу новый закон о гражданстве

Претендующие на российский паспорт теперь обязаны изучать не только язык, но и историю страны — в обновленный закон о гражданстве многое добавили, уточнили... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:00

2023-10-26T08:00

2023-10-26T08:06

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Претендующие на российский паспорт теперь обязаны изучать не только язык, но и историю страны — в обновленный закон о гражданстве многое добавили, уточнили некоторые процедуры. О ключевых корректировках — в материале РИА Новости.Внимание к паспортуО паспорте — отдельная статья. Определили порядок его аннулирования. Документ считается недействительным, если стал нечитаемым или гражданин изменял личные данные: Ф. И. О., сведения о дате и месте рождения, половую принадлежность.На получение другого паспорта — 90 дней.Кроме того, отныне он может быть не только бумажным, но и в том числе электронным. В предыдущей версии закона об этом не было ни слова.Язык и историяГражданство в исключительном порядке теперь оформляют лишь в особых случаях по решению президента — за особые заслуги перед Россией, из-за профессии, "представляющей интерес" для страны.Остальные заявки рассматривают сразу два ведомства: МВД и МИД. В результате срок ожидания сократится с года до трех месяцев.Для получения российского паспорта необходимо:Тем, кому за 70, а также с первой группой инвалидности, сдавать экзамены не придется.Гражданство по рождению отныне дают, даже если оба родителя иностранцы. Главное условие — отсутствие другого гражданства и рождение на водном или воздушном судне, принадлежащем России.Упрощенные правилаДля некоторых категорий иностранцев требования ослабили. Например, у тех, кто заключил контракт о службе в Вооруженных силах России на срок от года, не спросят ВНЖ. Достаточно знания русского языка, истории и основ законодательства.Беженцам и получившим политическое убежище ВНЖ нужен, но вместо пяти лет прожить в стране достаточно всего год.Кроме того, законодатели расширили перечень тех, кому для гражданства не надо ничего, кроме заявления. Это участники госпрограммы содействия добровольному переселению, ветераны боевых действий и ВОВ, бывшие граждане Советского Союза, постоянно жившие на территории РСФСР.Исключением из этого правила стали выходцы из Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Теперь по ним решение принимается только на основании особого указа президента или международных договоров. Такие соглашения есть с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой.Семьи и студентыПо старому закону для гражданства в браке с россиянином (россиянкой) надо было прожить не менее трех лет. Теперь достаточно общего ребенка (в том числе усыновленного).На российский паспорт также могут претендовать выпускники, с отличием окончившие очное отделение российского вуза, или те, кто, получив диплом, проработал в стране по специальности больше года.В то же время из закона исчез пункт о гражданстве за инвестиции.Второе гражданствоНаряду с двойным в закон ввели понятие "множественное гражданство" — для тех, у кого паспорта стран, с которыми у России нет договоров о двойном гражданстве.Пока такое соглашение заключили лишь с Таджикистаном.Разница не только номинальная, но и юридическая. Так, человек с двойным гражданством сохраняет свои права и обязанности в обеих странах, но платит налоги и проходит военную службу только в стране постоянного проживания. Например, если гражданин Таджикистана уже отслужил на родине и получил российский паспорт, здесь в армию его не призовут.При множественном гражданстве каждая страна считает себя "основной" — с соответствующими последствиями.Без лишних движенийВ то же время для тех, у кого российское гражданство стало вторым, существенно упростили общение с МВД."Раньше многие отделы полиции обязывали иностранцев, получивших российские документы, присылать им уведомления о наличии гражданства другого государства, — отмечает миграционный юрист Елена Филиппова. — Требование было, на мой взгляд, абсурдным".Новый закон это отменил.Россиянам, принявшим гражданство еще одной страны, тоже стало проще. Сообщить об этом в МВД можно онлайн или через диппредставительство.Но в течение 60 дней.Прекращение гражданстваРаньше лишиться гражданства России можно было лишь добровольно или по "иным основаниям, предусмотренным международным договором". Отныне паспорт могут аннулировать за подделку документов, нарушение Конституции, законов.Среди таких правонарушений дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения.А также — тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки, неисполнение законодательства об иноагентах и т. д.Срок давности значения не имеет.В документе есть еще ряд уточнений и изменений. Полный текст опубликован на сайте "Парламентской газеты".

https://ria.ru/20230901/poezda-1893526036.html

https://ria.ru/20230215/avans-1852133911.html

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общество, россия, гражданство, законы, рсфср, паспорт, страны