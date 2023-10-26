Много важных изменений: в России вступил в силу новый закон о гражданстве
Новый закон о гражданстве РФ полностью заменил действовавший более 20 лет
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт в руке жителя города Купянска
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Претендующие на российский паспорт теперь обязаны изучать не только язык, но и историю страны — в обновленный закон о гражданстве многое добавили, уточнили некоторые процедуры. О ключевых корректировках — в материале РИА Новости.
Внимание к паспорту
О паспорте — отдельная статья. Определили порядок его аннулирования. Документ считается недействительным, если стал нечитаемым или гражданин изменял личные данные: Ф. И. О., сведения о дате и месте рождения, половую принадлежность.
На получение другого паспорта — 90 дней.
Кроме того, отныне он может быть не только бумажным, но и в том числе электронным. В предыдущей версии закона об этом не было ни слова.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖители в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке
Жители в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке
Язык и история
Гражданство в исключительном порядке теперь оформляют лишь в особых случаях по решению президента — за особые заслуги перед Россией, из-за профессии, "представляющей интерес" для страны.
Остальные заявки рассматривают сразу два ведомства: МВД и МИД. В результате срок ожидания сократится с года до трех месяцев.
Для получения российского паспорта необходимо:
- проживать на территории страны в течение пяти лет на основании ВНЖ. По предыдущему закону выезжать за границу можно было не более чем на три месяца в год. Сейчас таких ограничений нет;
- знать русский, основы истории и законодательства. Для подтверждения владения языком, как и раньше, потребуется сертификат. Какие документы еще понадобятся, пока не известно.
Тем, кому за 70, а также с первой группой инвалидности, сдавать экзамены не придется.
Получение вида на жительство
Гражданство по рождению отныне дают, даже если оба родителя иностранцы. Главное условие — отсутствие другого гражданства и рождение на водном или воздушном судне, принадлежащем России.
Упрощенные правила
Для некоторых категорий иностранцев требования ослабили. Например, у тех, кто заключил контракт о службе в Вооруженных силах России на срок от года, не спросят ВНЖ. Достаточно знания русского языка, истории и основ законодательства.
Беженцам и получившим политическое убежище ВНЖ нужен, но вместо пяти лет прожить в стране достаточно всего год.
Кроме того, законодатели расширили перечень тех, кому для гражданства не надо ничего, кроме заявления. Это участники госпрограммы содействия добровольному переселению, ветераны боевых действий и ВОВ, бывшие граждане Советского Союза, постоянно жившие на территории РСФСР.
Исключением из этого правила стали выходцы из Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Теперь по ним решение принимается только на основании особого указа президента или международных договоров. Такие соглашения есть с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой.
Семьи и студенты
По старому закону для гражданства в браке с россиянином (россиянкой) надо было прожить не менее трех лет. Теперь достаточно общего ребенка (в том числе усыновленного).
На российский паспорт также могут претендовать выпускники, с отличием окончившие очное отделение российского вуза, или те, кто, получив диплом, проработал в стране по специальности больше года.
В то же время из закона исчез пункт о гражданстве за инвестиции.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкИностранные студенты на занятиях в медицинской академии
Иностранные студенты на занятиях в медицинской академии
Второе гражданство
Наряду с двойным в закон ввели понятие "множественное гражданство" — для тех, у кого паспорта стран, с которыми у России нет договоров о двойном гражданстве.
Пока такое соглашение заключили лишь с Таджикистаном.
Разница не только номинальная, но и юридическая. Так, человек с двойным гражданством сохраняет свои права и обязанности в обеих странах, но платит налоги и проходит военную службу только в стране постоянного проживания. Например, если гражданин Таджикистана уже отслужил на родине и получил российский паспорт, здесь в армию его не призовут.
При множественном гражданстве каждая страна считает себя "основной" — с соответствующими последствиями.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника перед отправкой на военную службу
Сумка призывника перед отправкой на военную службу
Без лишних движений
В то же время для тех, у кого российское гражданство стало вторым, существенно упростили общение с МВД.
"Раньше многие отделы полиции обязывали иностранцев, получивших российские документы, присылать им уведомления о наличии гражданства другого государства, — отмечает миграционный юрист Елена Филиппова. — Требование было, на мой взгляд, абсурдным".
Новый закон это отменил.
© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании
Россиянам, принявшим гражданство еще одной страны, тоже стало проще. Сообщить об этом в МВД можно онлайн или через диппредставительство.
Но в течение 60 дней.
Прекращение гражданства
Раньше лишиться гражданства России можно было лишь добровольно или по "иным основаниям, предусмотренным международным договором". Отныне паспорт могут аннулировать за подделку документов, нарушение Конституции, законов.
Среди таких правонарушений дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
А также — тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки, неисполнение законодательства об иноагентах и т. д.
Срок давности значения не имеет.
В документе есть еще ряд уточнений и изменений. Полный текст опубликован на сайте "Парламентской газеты".