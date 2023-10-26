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Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.10.2023
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14:46 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/gosuslugi-1905400095.html
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.10.2023
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"
Минцифры планирует до конца 2024 года запустить робота, который будет автоматически заполнять заявления на "Госуслугах" в процессе разговора с пользователем,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:46
2023-10-26T14:46
максут шадаев
технологии
общество
госуслуги
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры планирует до конца 2024 года запустить робота, который будет автоматически заполнять заявления на "Госуслугах" в процессе разговора с пользователем, используя при этом данные из госсистем, рассказал глава министерства Максут Шадаев на форуме "РБК Tech". "Понятно, что услуги мы хотим, чтобы было еще удобнее получать, вот чтобы заполнение этих форм не требовало времени, чтобы все необходимые данные автоматически подставлялись, и будем работать над условными сроками заполнения, переводом этого всего на такой человеческий интерфейс. Мы в принципе считаем, что путем диалога с роботом формы, заявления, поля в даже в электронных наших формах - можно, просто разговаривая с роботом, пройти по скрипту, (заполнить-ред.) что нужно, на выходе он все автоматически подставит, взяв данные из разных систем государственных ведомств и сам отправит заявление", - сказал Шадаев. "До конца 2024 мы запустим, я надеюсь", - уточнил он позже сроки запуска в разговоре с журналистами. Министр также отметил, что задумка также состоит в том, чтобы система могла сама предлагать пользователям нужные госуслуги - в зависимости от жизненных ситуаций, от того, что знает государство.
https://ria.ru/20231025/biometriya-1905097103.html
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максут шадаев, технологии, общество, госуслуги
Максут Шадаев, Технологии, Общество, Госуслуги
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"

Минцифры хочет запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах" в 2024 г

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры планирует до конца 2024 года запустить робота, который будет автоматически заполнять заявления на "Госуслугах" в процессе разговора с пользователем, используя при этом данные из госсистем, рассказал глава министерства Максут Шадаев на форуме "РБК Tech".
"Понятно, что услуги мы хотим, чтобы было еще удобнее получать, вот чтобы заполнение этих форм не требовало времени, чтобы все необходимые данные автоматически подставлялись, и будем работать над условными сроками заполнения, переводом этого всего на такой человеческий интерфейс. Мы в принципе считаем, что путем диалога с роботом формы, заявления, поля в даже в электронных наших формах - можно, просто разговаривая с роботом, пройти по скрипту, (заполнить-ред.) что нужно, на выходе он все автоматически подставит, взяв данные из разных систем государственных ведомств и сам отправит заявление", - сказал Шадаев.
"До конца 2024 мы запустим, я надеюсь", - уточнил он позже сроки запуска в разговоре с журналистами.
Министр также отметил, что задумка также состоит в том, чтобы система могла сама предлагать пользователям нужные госуслуги - в зависимости от жизненных ситуаций, от того, что знает государство.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме
25 октября, 10:36
 
Максут ШадаевТехнологииОбществоГосуслуги
 
 
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