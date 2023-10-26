https://ria.ru/20231026/gosuslugi-1905400095.html
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.10.2023
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"
Минцифры планирует до конца 2024 года запустить робота, который будет автоматически заполнять заявления на "Госуслугах" в процессе разговора с пользователем,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:46
2023-10-26T14:46
2023-10-26T14:46
максут шадаев
технологии
общество
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f6eeb7e4b07a54ce59850696673f044.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры планирует до конца 2024 года запустить робота, который будет автоматически заполнять заявления на "Госуслугах" в процессе разговора с пользователем, используя при этом данные из госсистем, рассказал глава министерства Максут Шадаев на форуме "РБК Tech". "Понятно, что услуги мы хотим, чтобы было еще удобнее получать, вот чтобы заполнение этих форм не требовало времени, чтобы все необходимые данные автоматически подставлялись, и будем работать над условными сроками заполнения, переводом этого всего на такой человеческий интерфейс. Мы в принципе считаем, что путем диалога с роботом формы, заявления, поля в даже в электронных наших формах - можно, просто разговаривая с роботом, пройти по скрипту, (заполнить-ред.) что нужно, на выходе он все автоматически подставит, взяв данные из разных систем государственных ведомств и сам отправит заявление", - сказал Шадаев. "До конца 2024 мы запустим, я надеюсь", - уточнил он позже сроки запуска в разговоре с журналистами. Министр также отметил, что задумка также состоит в том, чтобы система могла сама предлагать пользователям нужные госуслуги - в зависимости от жизненных ситуаций, от того, что знает государство.
https://ria.ru/20231025/biometriya-1905097103.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_5c75db1182feb8dd9166ff852c064ccf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, технологии, общество, госуслуги
Максут Шадаев, Технологии, Общество, Госуслуги
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"
Минцифры хочет запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах" в 2024 г
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры планирует до конца 2024 года запустить робота, который будет автоматически заполнять заявления на "Госуслугах" в процессе разговора с пользователем, используя при этом данные из госсистем, рассказал глава министерства Максут Шадаев на форуме "РБК Tech".
"Понятно, что услуги мы хотим, чтобы было еще удобнее получать, вот чтобы заполнение этих форм не требовало времени, чтобы все необходимые данные автоматически подставлялись, и будем работать над условными сроками заполнения, переводом этого всего на такой человеческий интерфейс. Мы в принципе считаем, что путем диалога с роботом формы, заявления, поля в даже в электронных наших формах - можно, просто разговаривая с роботом, пройти по скрипту, (заполнить-ред.) что нужно, на выходе он все автоматически подставит, взяв данные из разных систем государственных ведомств и сам отправит заявление", - сказал Шадаев.
"До конца 2024 мы запустим, я надеюсь", - уточнил он позже сроки запуска в разговоре с журналистами.
Министр также отметил, что задумка также состоит в том, чтобы система могла сама предлагать пользователям нужные госуслуги - в зависимости от жизненных ситуаций, от того, что знает государство.
На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать биометрию в упрощенном режиме