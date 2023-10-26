https://ria.ru/20231026/gosudarstvennost-1905463393.html

Эксперт рассказал, как власти Молдавии уничтожают государственность

Эксперт рассказал, как власти Молдавии уничтожают государственность - РИА Новости, 26.10.2023

Эксперт рассказал, как власти Молдавии уничтожают государственность

Власти Молдавии уничтожают государственность республики экономическими и политическими средствами, такое мнение высказал вице-председатель Санкт-Петербургской... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:03

2023-10-26T18:03

2023-10-26T18:03

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Власти Молдавии уничтожают государственность республики экономическими и политическими средствами, такое мнение высказал вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Патрия - Родина" Александр Танасий. Заявление было сделано в рамках первого республиканского патриотического "Молдавского съезда", приуроченного к 664-й годовщине молдавской государственности и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества Дмитрия Кантемира. "Мы очень обеспокоены тем беспределом, которым сейчас занимается руководство страны во главе с президентом Майей Санду. По факту мы наблюдаем геноцид молдавского народа и уничтожение молдавской государственности не военными, не силовыми, а экономическими и политическими инструментами, нарушая всевозможные законы и конституцию Молдовы", - заявил Танасий, отметив, что необходимо консолидировать все имеющиеся ресурсы для сохранения суверенитета Молдавии, молдавского языка, молдавской государственности. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.

https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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в мире, молдавия, майя санду