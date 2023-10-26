Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как власти Молдавии уничтожают государственность - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/gosudarstvennost-1905463393.html
Эксперт рассказал, как власти Молдавии уничтожают государственность
Эксперт рассказал, как власти Молдавии уничтожают государственность - РИА Новости, 26.10.2023
Эксперт рассказал, как власти Молдавии уничтожают государственность
Власти Молдавии уничтожают государственность республики экономическими и политическими средствами, такое мнение высказал вице-председатель Санкт-Петербургской... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:03
2023-10-26T18:03
в мире
молдавия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Власти Молдавии уничтожают государственность республики экономическими и политическими средствами, такое мнение высказал вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Патрия - Родина" Александр Танасий. Заявление было сделано в рамках первого республиканского патриотического "Молдавского съезда", приуроченного к 664-й годовщине молдавской государственности и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества Дмитрия Кантемира. "Мы очень обеспокоены тем беспределом, которым сейчас занимается руководство страны во главе с президентом Майей Санду. По факту мы наблюдаем геноцид молдавского народа и уничтожение молдавской государственности не военными, не силовыми, а экономическими и политическими инструментами, нарушая всевозможные законы и конституцию Молдовы", - заявил Танасий, отметив, что необходимо консолидировать все имеющиеся ресурсы для сохранения суверенитета Молдавии, молдавского языка, молдавской государственности. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Эксперт рассказал, как власти Молдавии уничтожают государственность

Эксперт: в Молдавии рушат государственность экономико-политическими методами

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Власти Молдавии уничтожают государственность республики экономическими и политическими средствами, такое мнение высказал вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Патрия - Родина" Александр Танасий.
Заявление было сделано в рамках первого республиканского патриотического "Молдавского съезда", приуроченного к 664-й годовщине молдавской государственности и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества Дмитрия Кантемира.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Молдавии заявили, что политика Санду ведет к глубокому кризису
18 октября, 19:44
"Мы очень обеспокоены тем беспределом, которым сейчас занимается руководство страны во главе с президентом Майей Санду. По факту мы наблюдаем геноцид молдавского народа и уничтожение молдавской государственности не военными, не силовыми, а экономическими и политическими инструментами, нарушая всевозможные законы и конституцию Молдовы", - заявил Танасий, отметив, что необходимо консолидировать все имеющиеся ресурсы для сохранения суверенитета Молдавии, молдавского языка, молдавской государственности.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии
31 августа, 08:00
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала