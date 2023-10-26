Госдума возьмет на контроль ситуацию с ограблением школьника в Щелково
Володин: Госдума возьмет на контроль ситуацию с ограблением школьника в Щелково
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон телефон у ребенка в Щелково
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума возьмет на контроль ситуацию с грабителем, который украл телефон у школьника в подмосковном Щелково, чтобы преступник понес наказание, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"В подмосковном Щелково 72-летний Михаил Викторович Макаров задержал грабителя, который украл телефон у школьника… Что касается преступника. Он должен понести наказание. Возьмем это на контроль", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По мнению спикера Госдумы, пенсионер, задержавший грабителя, является пример для всех, а его поступок заслуживает уважения.
"Видео, зафиксированное камерами наблюдения, стало по-настоящему народным. Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришёл к нему на помощь, не пройдя мимо", - подчеркнул Володин.
Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. По предварительным данным, все произошло у дома 4 на улице Комарова еще в понедельник, 23 октября: мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Нагнать преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти.