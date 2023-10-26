https://ria.ru/20231026/gosduma-1905297528.html

Госдума возьмет на контроль ситуацию с ограблением школьника в Щелково

Госдума возьмет на контроль ситуацию с ограблением школьника в Щелково - РИА Новости, 26.10.2023

Госдума возьмет на контроль ситуацию с ограблением школьника в Щелково

Госдума возьмет на контроль ситуацию с грабителем, который украл телефон у школьника в подмосковном Щелково, чтобы преступник понес наказание, сообщил спикер ГД РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:17

2023-10-26T09:17

2023-10-26T09:17

происшествия

щелково

россия

вячеслав володин

татьяна петрова

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума возьмет на контроль ситуацию с грабителем, который украл телефон у школьника в подмосковном Щелково, чтобы преступник понес наказание, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "В подмосковном Щелково 72-летний Михаил Викторович Макаров задержал грабителя, который украл телефон у школьника… Что касается преступника. Он должен понести наказание. Возьмем это на контроль", - написал Володин в своем Telegram-канале. По мнению спикера Госдумы, пенсионер, задержавший грабителя, является пример для всех, а его поступок заслуживает уважения. "Видео, зафиксированное камерами наблюдения, стало по-настоящему народным. Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришёл к нему на помощь, не пройдя мимо", - подчеркнул Володин. Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. По предварительным данным, все произошло у дома 4 на улице Комарова еще в понедельник, 23 октября: мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Нагнать преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти.

https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905228524.html

щелково

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происшествия, щелково, россия, вячеслав володин, татьяна петрова, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф