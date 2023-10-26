https://ria.ru/20231026/gladkov-1905339587.html
Гладков рассказал о новых спортивных центрах в Белгородской области
Гладков рассказал о новых спортивных центрах в Белгородской области - РИА Новости, 26.10.2023
Гладков рассказал о новых спортивных центрах в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично проверил ход строительства нового... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:40
2023-10-26T12:40
2023-10-26T12:40
белгородская область
белгород
губкин
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905349844_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_5261adf653523885f809fa6213e98740.jpg
БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично проверил ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Губкине, а также Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" в городе Белгороде, оба объекта будут сданы в этом году. Гладков рассказал, что в здании ФОКа в Губкине будут размещены универсальный зал для игровых видов спорта, зал для настольного тенниса, мужские и женские раздевалки, оборудованные душевыми кабинами, тренерские комнаты, класс для теоретических занятий, вестибюль для отдыха, инвентарная, а также административная часть. "В новом современном и функциональном ФОКе будут проходить физкультурно-оздоровительные и учебно-тренировочные занятия, соревнования местного и регионального уровней по мини-футболу, баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону и другим видам спорта. Также спортивный объект будет в полной мере доступен для наших маломобильных граждан", - отметил губернатор. Он добавил, что на объекте выполнены все строительно-монтажные работы, контур здания закрыт, залиты полы и проложены все коммуникации. Сейчас ведутся работы по подключению объекта к системе отопления, чистовая отделка помещений, монтаж вентиляционного оборудования, благоустройство и озеленение прилегающей территории. "Все работы выполняются в полном соответствии с графиком, ежедневно на объекте трудится более 60 строителей. Сдать объект планируем в середине декабря текущего года", - резюмировал глава региона и предложил губкинцам подумать над подходящим названием для будущего объекта - голосование в ближайшее время объявит глава округа Михаил Александрович Лобазнов. Также губернатор проверил готовность к открытию Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" в Белгороде. Новый спортивный объект откроет свои двери уже 1 ноября. "При разработке проекта учитывались пожелания специалистов от всех видов спорта, которые будут здесь представлены. Здание общей площадью девять тысяч квадратных метров вмещает в себя семь залов для занятий по каждому из спортивных направлений, из которых два основные, а остальные для проведения тренировочных занятий", - рассказал Гладков. Также в центре создана гостиница с возможностью размещения до 90 человек, что позволит создать комфортные условия для спортсменов на время проведения сборов и соревнований различных уровней. По словам губернатора, сейчас строители заканчивают чистовые работы, установку спортивного инвентаря и технического оборудования. На завершающей стадии находится благоустройство прилегающей территории – уже установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение. Необходимо только доработать цветовое решение на заборах и подстанции, размещенных на этой территории - всё без исключения должно быть выполнено в единой стилистике, чтобы не было разобщенности. "Цветовые акценты должны присутствовать в каждом элементе нашего Центра, который должен стать местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей спорта", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20231018/stipendii-1903670578.html
https://ria.ru/20231013/belgorod-1902515951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, губкин, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Губкин, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично проверил ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Губкине, а также Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" в городе Белгороде, оба объекта будут сданы в этом году.
Гладков рассказал, что в здании ФОКа в Губкине будут размещены универсальный зал для игровых видов спорта, зал для настольного тенниса, мужские и женские раздевалки, оборудованные душевыми кабинами, тренерские комнаты, класс для теоретических занятий, вестибюль для отдыха, инвентарная, а также административная часть.
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"В новом современном и функциональном ФОКе будут проходить физкультурно-оздоровительные и учебно-тренировочные занятия, соревнования местного и регионального уровней по мини-футболу, баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону и другим видам спорта. Также спортивный объект будет в полной мере доступен для наших маломобильных граждан", - отметил губернатор.
Он добавил, что на объекте выполнены все строительно-монтажные работы, контур здания закрыт, залиты полы и проложены все коммуникации. Сейчас ведутся работы по подключению объекта к системе отопления, чистовая отделка помещений, монтаж вентиляционного оборудования, благоустройство и озеленение прилегающей территории. "Все работы выполняются в полном соответствии с графиком, ежедневно на объекте трудится более 60 строителей. Сдать объект планируем в середине декабря текущего года", - резюмировал глава региона и предложил губкинцам подумать над подходящим названием для будущего объекта - голосование в ближайшее время объявит глава округа Михаил Александрович Лобазнов.
Также губернатор проверил готовность к открытию Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" в Белгороде. Новый спортивный объект откроет свои двери уже 1 ноября.
"При разработке проекта учитывались пожелания специалистов от всех видов спорта, которые будут здесь представлены. Здание общей площадью девять тысяч квадратных метров вмещает в себя семь залов для занятий по каждому из спортивных направлений, из которых два основные, а остальные для проведения тренировочных занятий", - рассказал Гладков
. Также в центре создана гостиница с возможностью размещения до 90 человек, что позволит создать комфортные условия для спортсменов на время проведения сборов и соревнований различных уровней.
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По словам губернатора, сейчас строители заканчивают чистовые работы, установку спортивного инвентаря и технического оборудования. На завершающей стадии находится благоустройство прилегающей территории – уже установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение. Необходимо только доработать цветовое решение на заборах и подстанции, размещенных на этой территории - всё без исключения должно быть выполнено в единой стилистике, чтобы не было разобщенности. "Цветовые акценты должны присутствовать в каждом элементе нашего Центра, который должен стать местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей спорта", - отметил губернатор.