https://ria.ru/20231026/genotsid-1905411815.html

Эко-движение обвинило Израиль в геноциде палестинцев

Эко-движение обвинило Израиль в геноциде палестинцев - РИА Новости, 26.10.2023

Эко-движение обвинило Израиль в геноциде палестинцев

Экологическое движение Fridays for Future, выросшее из инициативы экоактивистки Греты Тунберг, опубликовало заявление, в котором обвинило Израиль в геноциде... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:11

2023-10-26T15:11

2023-10-26T15:11

в мире

израиль

россия

палестина

владимир путин

грета тунберг

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903491893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_968455d2de017ee2e7fe751dd15736ba.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экологическое движение Fridays for Future, выросшее из инициативы экоактивистки Греты Тунберг, опубликовало заявление, в котором обвинило Израиль в геноциде палестинцев, а западные СМИ - в необъективном освещении палестино-израильского конфликта. Движение опубликовало на своей странице в Instagram* заявление с заголовком "Вот как западные СМИ промывают вам мозги, заставляя поддержать Израиль". "Если вы внимательно посмотрите на создание Израиля, на систему апартеида, которую израильское правительство создало против палестинцев, а также на количество убитых, раненых и изгнанных жителей Палестины с 1947 года по настоящее время, одна вещь становится ясной: это не конфликт, это геноцид", - говорится в заявлении. По мнению Fridays for Future, западные СМИ никогда не расскажут ни о 75 годах "притеснений и этнических чисток палестинцев", предшествующих нападению ХАМАС, а также не упомянут количество убиваемых мирных палестинцев, ежедневно гибнущих от израильских ударов. "Западные СМИ, регулируемые публичным правом, не являются независимыми и нейтральными. Они финансируются империалистическими правительствами, которые поддерживают Израиль не ради человечества, а только ради себя, из-за своих собственных политических интересов и расистской программы", - добавляет движение. Позднее немецкое подразделение Fridays for Future отмежевалось от позиции движения. "Нет, как ранее отмечалось, международный аккаунт не говорит от нашего имени. Нет, этот пост с нами не согласован. Нет, мы не согласны с его содержанием", - сообщило немецкое подразделение Fridays for Future на своей странице в социальной сети Х. Немецкое подразделение Fridays for Future отметило, что вскоре после нападения ХАМАС на Израиль, оно четко осудило террор палестинского движения и выразило солидарность с Израилем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231024/maduro-1904831224.html

https://ria.ru/20231020/gaza-1904237149.html

https://ria.ru/20231017/iran-1903292023.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, грета тунберг, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году