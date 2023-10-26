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"Газпром" и SOCAR рассмотрели сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 26.10.2023
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17:37 26.10.2023 (обновлено: 18:08 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/gazprom-1905457184.html
"Газпром" и SOCAR рассмотрели сотрудничество в газовой сфере
"Газпром" и SOCAR рассмотрели сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 26.10.2023
"Газпром" и SOCAR рассмотрели сотрудничество в газовой сфере
"Газпром" и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR в четверг рассмотрели сотрудничество в газовой сфере, обсудили возможность развития рынка... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:37
2023-10-26T18:08
экономика
азербайджан
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Газпром" и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR в четверг рассмотрели сотрудничество в газовой сфере, обсудили возможность развития рынка газомоторного топлива в Азербайджане, сообщила российская компания в своем Telegram-канале. "Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа", - рассказали в "Газпроме". "Стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы сотрудничества компаний в газовой сфере. В частности, речь шла о возможностях по развитию рынка газомоторного топлива в Азербайджане", - уточняется в сообщении.SOCAR – государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу её деятельности входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.
https://ria.ru/20231024/gazifikatsiya-1904894435.html
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экономика, азербайджан, алексей миллер, газпром, socar, в мире
Экономика, Азербайджан, Алексей Миллер, Газпром, SOCAR, В мире
"Газпром" и SOCAR рассмотрели сотрудничество в газовой сфере

"Газпром" и азербайджанская SOCAR рассмотрели сотрудничество в газовой сфере

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Газпром" и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR в четверг рассмотрели сотрудничество в газовой сфере, обсудили возможность развития рынка газомоторного топлива в Азербайджане, сообщила российская компания в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа", - рассказали в "Газпроме".
"Стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы сотрудничества компаний в газовой сфере. В частности, речь шла о возможностях по развитию рынка газомоторного топлива в Азербайджане", - уточняется в сообщении.
SOCAR – государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу её деятельности входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.
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