https://ria.ru/20231026/gaza-1905441694.html
Эрдоган готов отправить судно с помощью в сектор Газа
Эрдоган готов отправить судно с помощью в сектор Газа - РИА Новости, 26.10.2023
Эрдоган готов отправить судно с помощью в сектор Газа
Турция готова направить судно с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:50
2023-10-26T16:50
2023-10-26T16:50
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оон
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СТАМБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Турция готова направить судно с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая в Анкаре, Эрдоган сообщил, что на данный момент Турция направила в Египет 200 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа. "При наличии соответствующих условий мы направим в регион и судно с гумпомощью", - подчеркнул турецкий лидер. Эрдоган также раскритиковал заявление Еврокомиссии о том, что пока призыва к перемирию не будет. "Сколько еще детей должны умереть? На что вы рассчитываете, зачем вы это делаете? Я 40 лет занимаюсь политикой, но никогда я не был свидетелем подобной жестокости, какую проявили вы, и мы не будем наблюдать за этим", - заявил президент Турции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231023/mo-1904592253.html
https://ria.ru/20231025/gumpomosch-1905055746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Эрдоган готов отправить судно с помощью в сектор Газа
Эрдоган заявил о готовности отправить судно с помощью для жителей сектора Газа
СТАМБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Турция готова направить судно с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая в Анкаре
, Эрдоган сообщил, что на данный момент Турция направила в Египет
200 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа. "При наличии соответствующих условий мы направим в регион и судно с гумпомощью", - подчеркнул турецкий лидер.
Турция заявила о планах по доставке гумпомощи Газе самолетами ВВС
Эрдоган также раскритиковал заявление Еврокомиссии
о том, что пока призыва к перемирию не будет.
"Сколько еще детей должны умереть? На что вы рассчитываете, зачем вы это делаете? Я 40 лет занимаюсь политикой, но никогда я не был свидетелем подобной жестокости, какую проявили вы, и мы не будем наблюдать за этим", - заявил президент Турции.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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