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Глава МИД Палестины призвал к полному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
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13:04 26.10.2023 (обновлено: 13:10 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/gaza-1905359249.html
Глава МИД Палестины призвал к полному прекращению огня в Газе
Глава МИД Палестины призвал к полному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
Глава МИД Палестины призвал к полному прекращению огня в Газе
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, который находится в Гааге, призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа, передает Франс Пресс. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:04
2023-10-26T13:10
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, который находится в Гааге, призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа, передает Франс Пресс.Ранее сообщалось, что глава МИД Палестины Рияд аль-Малики посетил в среду Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и встретился с прокурором суда Каримом Ханом."На этот раз война, которую ведет Израиль, другая. На этот раз это война мести... Сначала нам нужно положить конец этой односторонней агрессии, а затем нам нужно призвать к прекращению огня", - цитирует Франс Пресс палестинского министра.
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Палестины призвал к полному прекращению огня в Газе

Глава МИД Палестины призвал Израиль к полному прекращению огня в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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ГААГА, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, который находится в Гааге, призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа, передает Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что глава МИД Палестины Рияд аль-Малики посетил в среду Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и встретился с прокурором суда Каримом Ханом.
"На этот раз война, которую ведет Израиль, другая. На этот раз это война мести... Сначала нам нужно положить конец этой односторонней агрессии, а затем нам нужно призвать к прекращению огня", - цитирует Франс Пресс палестинского министра.
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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