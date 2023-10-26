https://ria.ru/20231026/gaza-1905359249.html

Глава МИД Палестины призвал к полному прекращению огня в Газе

Глава МИД Палестины призвал к полному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 26.10.2023

Глава МИД Палестины призвал к полному прекращению огня в Газе

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, который находится в Гааге, призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа, передает Франс Пресс. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:04

2023-10-26T13:04

2023-10-26T13:10

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, который находится в Гааге, призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа, передает Франс Пресс.Ранее сообщалось, что глава МИД Палестины Рияд аль-Малики посетил в среду Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и встретился с прокурором суда Каримом Ханом."На этот раз война, которую ведет Израиль, другая. На этот раз это война мести... Сначала нам нужно положить конец этой односторонней агрессии, а затем нам нужно призвать к прекращению огня", - цитирует Франс Пресс палестинского министра.

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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году