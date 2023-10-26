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Степашин сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда - РИА Новости, 26.10.2023
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12:53 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/gaza-1905354857.html
Степашин сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда
Степашин сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда - РИА Новости, 26.10.2023
Степашин сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда
Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин назвал "зверскими" атаки на сектор Газа и сравнил его блокаду с блокадой... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:53
2023-10-26T12:53
в мире
израиль
россия
сергей степашин
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт -РИА Новости. Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин назвал "зверскими" атаки на сектор Газа и сравнил его блокаду с блокадой Ленинграда. "Мне то, что происходит сейчас в секторе Газа, напоминает блокаду Ленинграда, только более зверскую. При чем здесь полтора миллиона женщин и детей, живущих там, они виноваты в чем?" - сказал Степашин на круглом столе в ИППО в четверг. Степашин подчеркнул, что позиция России в этом конфликте очевидна – борьба с террором и защита мирного населения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
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в мире, израиль, россия, сергей степашин, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Сергей Степашин, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Степашин сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда

Степашин заявил, что ситуация в Газе напоминает ему блокаду Ленинграда

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт -РИА Новости. Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин назвал "зверскими" атаки на сектор Газа и сравнил его блокаду с блокадой Ленинграда.
"Мне то, что происходит сейчас в секторе Газа, напоминает блокаду Ленинграда, только более зверскую. При чем здесь полтора миллиона женщин и детей, живущих там, они виноваты в чем?" - сказал Степашин на круглом столе в ИППО в четверг. Степашин подчеркнул, что позиция России в этом конфликте очевидна – борьба с террором и защита мирного населения.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Мужчина с флагом на монументе Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Ближневосточный гамбит: Европа вышла из игры
23 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияСергей СтепашинСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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