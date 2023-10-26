https://ria.ru/20231026/gaz-1905453599.html

Глава Болгарии призвал КС пересмотреть тарифы на транзит российского газа

Глава Болгарии призвал КС пересмотреть тарифы на транзит российского газа - РИА Новости, 26.10.2023

Глава Болгарии призвал КС пересмотреть тарифы на транзит российского газа

Президент Болгарии Румен Радев направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы, которые страна ввела на импорт и транзит... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:28

2023-10-26T17:28

2023-10-26T17:28

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газпром

булгартрансгаз

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы, которые страна ввела на импорт и транзит российского газа через Болгарию, передает болгарское информагентство БТА со ссылкой на прошение президента. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению. "Рассматриваемые тарифы не соответствуют принципу законности налогов и сборов, поскольку правовая природа нового "сбора" принципиально неясна: налог ли это, сбор или таможенная пошлина... Поправки были приняты в противоречии с правилами осуществления законодательной инициативы и верховенства закона", - цитирует БТА прошение президента. Как отмечает БТА, в прошении подчеркивается, что введение тарифов "противоречит некоторым аспектам Конституции страны. По данным агентства, президент также заявил в прошении, что новые поправки нарушают право собственности и "свободное экономическое предпринимательство". Ранее президент Болгарии Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз". После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20230912/gaz-1895667049.html

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

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болгария, россия, венгрия, румен радев, евросоюз, газпром, булгартрансгаз