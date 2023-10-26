Глава Болгарии призвал КС пересмотреть тарифы на транзит российского газа
Глава Болгарии направил прошение в КС о пересмотре тарифов на транзит газа РФ
Газовый хаб. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы, которые страна ввела на импорт и транзит российского газа через Болгарию, передает болгарское информагентство БТА со ссылкой на прошение президента.
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
"Рассматриваемые тарифы не соответствуют принципу законности налогов и сборов, поскольку правовая природа нового "сбора" принципиально неясна: налог ли это, сбор или таможенная пошлина... Поправки были приняты в противоречии с правилами осуществления законодательной инициативы и верховенства закона", - цитирует БТА прошение президента.
Как отмечает БТА, в прошении подчеркивается, что введение тарифов "противоречит некоторым аспектам Конституции страны. По данным агентства, президент также заявил в прошении, что новые поправки нарушают право собственности и "свободное экономическое предпринимательство".
Ранее президент Болгарии Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз".
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.