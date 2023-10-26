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Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ" - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:05 26.10.2023 (обновлено: 22:40 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/finansirvoanie-1905512634.html
Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ"
Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ" - РИА Новости, 26.10.2023
Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ"
Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта многоразовой ракеты "Амур-СПГ", по мнению президента, такой аппарат... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:05
2023-10-26T22:40
владимир путин
россия
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ркк "энергия"
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта многоразовой ракеты "Амур-СПГ", по мнению президента, такой аппарат востребован как "в народном хозяйстве", так и с точки зрения решения вопросов в сфере безопасности.Начальник сектора проектных параметров и проектной прочности ракет носителей АО "РКЦ "Прогресс" Александр Кветкин в ходе встречи Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли обратился к главе государства с просьбой помочь в продвижении темпов разработки многоразовой ракеты-носителя."Мы понимаем, что в настоящее время наша спутниковая группировка активно развивается, а значит, уже сейчас нам нужен многоразовый носитель "Амур". Однако секвестирование федеральной космической программы снижает темпы разработки. Подскажите, есть ли возможность помочь продвижению многоразовой ракеты-носителя?" - сказал Кветкин.Президент ответил, что это не секвестирование, а "определенное ужимание отдельных статей бюджета, но в целом бюджет у нас большой, надежный, сбалансированный", всё зависит от готовности отраслей к освоению сегментов своей работы."Такой аппарат, о котором вы сказали, многоразовая (ракета-носитель - ред.), тем более на сжиженном природном газе, очень востребован. Причем востребован как, как говорят, в народном хозяйстве, так и с точки зрения решения некоторых вопросов в сфере безопасности. Поэтому, конечно, работать будем. Посмотрим на предмет того, что там сократили", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231026/putin-1905516530.html
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владимир путин, россия, космос - риа наука, ркк "энергия"
Владимир Путин, Россия, Наука, Космос - РИА Наука, РКК "Энергия"
Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ"

Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта ракеты Амур-СПГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта многоразовой ракеты "Амур-СПГ", по мнению президента, такой аппарат востребован как "в народном хозяйстве", так и с точки зрения решения вопросов в сфере безопасности.
Начальник сектора проектных параметров и проектной прочности ракет носителей АО "РКЦ "Прогресс" Александр Кветкин в ходе встречи Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли обратился к главе государства с просьбой помочь в продвижении темпов разработки многоразовой ракеты-носителя.
«
"Мы понимаем, что в настоящее время наша спутниковая группировка активно развивается, а значит, уже сейчас нам нужен многоразовый носитель "Амур". Однако секвестирование федеральной космической программы снижает темпы разработки. Подскажите, есть ли возможность помочь продвижению многоразовой ракеты-носителя?" - сказал Кветкин.
Президент ответил, что это не секвестирование, а "определенное ужимание отдельных статей бюджета, но в целом бюджет у нас большой, надежный, сбалансированный", всё зависит от готовности отраслей к освоению сегментов своей работы.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту
26 октября, 22:33
«
"Такой аппарат, о котором вы сказали, многоразовая (ракета-носитель - ред.), тем более на сжиженном природном газе, очень востребован. Причем востребован как, как говорят, в народном хозяйстве, так и с точки зрения решения некоторых вопросов в сфере безопасности. Поэтому, конечно, работать будем. Посмотрим на предмет того, что там сократили", - сказал Путин.
 
НаукаВладимир ПутинРоссияКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"
 
 
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