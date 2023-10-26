https://ria.ru/20231026/finansirvoanie-1905512634.html

Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ"

Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ" - РИА Новости, 26.10.2023

Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ"

Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта многоразовой ракеты "Амур-СПГ", по мнению президента, такой аппарат... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:05

2023-10-26T22:05

2023-10-26T22:40

владимир путин

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наука

космос - риа наука

ркк "энергия"

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта многоразовой ракеты "Амур-СПГ", по мнению президента, такой аппарат востребован как "в народном хозяйстве", так и с точки зрения решения вопросов в сфере безопасности.Начальник сектора проектных параметров и проектной прочности ракет носителей АО "РКЦ "Прогресс" Александр Кветкин в ходе встречи Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли обратился к главе государства с просьбой помочь в продвижении темпов разработки многоразовой ракеты-носителя."Мы понимаем, что в настоящее время наша спутниковая группировка активно развивается, а значит, уже сейчас нам нужен многоразовый носитель "Амур". Однако секвестирование федеральной космической программы снижает темпы разработки. Подскажите, есть ли возможность помочь продвижению многоразовой ракеты-носителя?" - сказал Кветкин.Президент ответил, что это не секвестирование, а "определенное ужимание отдельных статей бюджета, но в целом бюджет у нас большой, надежный, сбалансированный", всё зависит от готовности отраслей к освоению сегментов своей работы."Такой аппарат, о котором вы сказали, многоразовая (ракета-носитель - ред.), тем более на сжиженном природном газе, очень востребован. Причем востребован как, как говорят, в народном хозяйстве, так и с точки зрения решения некоторых вопросов в сфере безопасности. Поэтому, конечно, работать будем. Посмотрим на предмет того, что там сократили", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231026/putin-1905516530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, космос - риа наука, ркк "энергия"