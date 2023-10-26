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На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок - РИА Новости, 26.10.2023
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11:23 26.10.2023 (обновлено: 11:41 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/festival-1905328468.html
На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок
На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок - РИА Новости, 26.10.2023
На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок
Более 160 тысяч заявок из более чем 180 стран мира поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи, их прием продолжается, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:23
2023-10-26T11:41
россия
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Более 160 тысяч заявок из более чем 180 стран мира поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи, их прием продолжается, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сегодня у нас уже более 160 тысяч заявок поступило из более чем 180 стран мира. Прием заявок продолжается", - сказал Кириенко в ходе съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодежи. Он напомнил, что главная цель фестиваля - это возможность, чтобы молодежь могла собраться на одной площадке, обсудить интересующие проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед.Всемирный фестиваль молодежи пройдет в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
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россия, сергей кириенко, общество
Россия, Сергей Кириенко, Общество
На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок

Кириенко: на Всемирный фестиваль молодежи подали заявки из более чем 180 стран

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи и студентов
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Более 160 тысяч заявок из более чем 180 стран мира поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи, их прием продолжается, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня у нас уже более 160 тысяч заявок поступило из более чем 180 стран мира. Прием заявок продолжается", - сказал Кириенко в ходе съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодежи. Он напомнил, что главная цель фестиваля - это возможность, чтобы молодежь могла собраться на одной площадке, обсудить интересующие проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
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