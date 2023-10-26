https://ria.ru/20231026/festival-1905328468.html

На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок

На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок - РИА Новости, 26.10.2023

На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок

Более 160 тысяч заявок из более чем 180 стран мира поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи, их прием продолжается, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:23

2023-10-26T11:23

2023-10-26T11:41

россия

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Более 160 тысяч заявок из более чем 180 стран мира поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи, их прием продолжается, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сегодня у нас уже более 160 тысяч заявок поступило из более чем 180 стран мира. Прием заявок продолжается", - сказал Кириенко в ходе съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодежи. Он напомнил, что главная цель фестиваля - это возможность, чтобы молодежь могла собраться на одной площадке, обсудить интересующие проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед.Всемирный фестиваль молодежи пройдет в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

https://ria.ru/20230724/festival-1885852741.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей кириенко, общество