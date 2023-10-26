https://ria.ru/20231026/festival-1905328468.html
На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок
На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок - РИА Новости, 26.10.2023
На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок
Более 160 тысяч заявок из более чем 180 стран мира поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи, их прием продолжается, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:23
2023-10-26T11:23
2023-10-26T11:41
россия
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Более 160 тысяч заявок из более чем 180 стран мира поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи, их прием продолжается, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сегодня у нас уже более 160 тысяч заявок поступило из более чем 180 стран мира. Прием заявок продолжается", - сказал Кириенко в ходе съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодежи. Он напомнил, что главная цель фестиваля - это возможность, чтобы молодежь могла собраться на одной площадке, обсудить интересующие проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед.Всемирный фестиваль молодежи пройдет в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
https://ria.ru/20230724/festival-1885852741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей кириенко, общество
Россия, Сергей Кириенко, Общество
На участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 160 тысяч заявок
Кириенко: на Всемирный фестиваль молодежи подали заявки из более чем 180 стран
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Более 160 тысяч заявок из более чем 180 стран мира поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи, их прием продолжается, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня у нас уже более 160 тысяч заявок поступило из более чем 180 стран мира. Прием заявок продолжается", - сказал Кириенко в ходе съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодежи. Он напомнил, что главная цель фестиваля - это возможность, чтобы молодежь могла собраться на одной площадке, обсудить интересующие проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи