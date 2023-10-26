https://ria.ru/20231026/fermery-1905483980.html

Второй "Фермерский уголок" открылся в Ярославской области

Второй "Фермерский уголок" открылся в Ярославской области - РИА Новости, 26.10.2023

Второй "Фермерский уголок" открылся в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии второго в регионе "Фермерского уголка", где продают продукцию местных... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:14

2023-10-26T19:14

2023-10-26T19:36

ярославская область

экономика

ярославская область

ярославль

кировский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии второго в регионе "Фермерского уголка", где продают продукцию местных сельхозпроизводителей, сообщает областное правительство. По данным областного правительства, губернатор был инициатором проекта по созданию "Фермерских уголков". "Необходимо сделать так, чтобы таких точек в Ярославской области было как можно больше. Так у производителей есть возможность расширить рынки сбыта, а у покупателей – приобрести продукты хорошего качества по доступной цене. Будем и дальше работать в этом направлении", - сказал Евраев. "Фермерские уголки" представляют собой точки продажи в магазинах федеральных торговых сетей. При этом поставщикам не нужно выполнять условия, установленные ретейлерами, для вхождения в сеть. Такой алгоритм разработало правительство области. Первая торговая точка была открыта в марте этого года в Кировском районе Ярославля. Оператором второго в регионе "Фермерского уголка" выступило крестьянское (фермерское) хозяйство Марины Степановой. Место для реализации продукции 15 хозяйств она подбирала совместно с представителями торговой сети и регионального министерства АПК и потребительского рынка. Правительство области уточняет, что в начале 2024 года состоится открытие "Фермерского уголка" в Ярославле, а во втором квартале – в Ростове. Также в регионе по предложению губернатора реализуется проект "Ярославский продукт", который предполагает маркировку товаров местных производителей специальными ценниками и одноименным логотипом. В рамках выезда Евраев оценил их размещение в магазине. "Уже обсудили, как сделать так, чтобы ценники не сбивались, были яркими. Кроме того, продукцию ярославских производителей важно сделать заметной для туристов, которых становится все больше: в этом году ожидаем турпоток около 10 миллионов человек. Необходимо проработать в турпрограммах и такое направление, как знакомство с местной продукцией", - подчеркнул Евраев.

https://ria.ru/20231020/urozhay-1904195890.html

https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html

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ярославль

кировский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, ярославль, кировский район, михаил евраев