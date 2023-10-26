https://ria.ru/20231026/evropa-1905333526.html
Сийярто призвал к миру на Украине и возрождению диалога с Востоком
Сийярто призвал к миру на Украине и возрождению диалога с Востоком - РИА Новости, 26.10.2023
Сийярто призвал к миру на Украине и возрождению диалога с Востоком
Для лучшего будущего Европы необходимы мирное урегулирование на Украине и восстановление разумного диалога и сотрудничества с Востоком, без излишней... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:47
2023-10-26T11:47
2023-10-26T13:07
в мире
украина
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петер сийярто
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Для лучшего будущего Европы необходимы мирное урегулирование на Украине и восстановление разумного диалога и сотрудничества с Востоком, без излишней идеологизации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто в четверг в Минске принимает участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". По его словам, "чтобы сделать Европу способной найти хорошие успешные ответы на те вызовы, с которыми она столкнулась" и "избежать дальнейшего ухудшения ситуации" необходимо, в первую очередь, урегулировать конфликт на Украине. "Второе - восстановление цивилизованного диалога между Западом и Востоком. Нам нужно вернуться к разумному диалогу друг с другом. Мы должны удостовериться, что вместо идеологизированного и политизированного диалога, который невозможен, мы вернёмся к общению, который основан на взаимном уважении, рациональности и здравом смысле", - сказал Сийярто на конференции. Он отметил, что "венгры готовы продолжать работать на благо мира в Украине, на благо цивилизованного диалога между Востоком и Западом и на благо взаимоуважения и рациональных отношений между Востоком и Западом" "Если мы даже в этих условиях не будем говорить друг с другом, мы потеряем надежду на лучшее будущее", - добавил он. Сийярто подчеркнул, что экономики Востока и Запада исключительно взаимозависимы, и успех западной экономики практически невозможно представить себе без сотрудничества с восточной, как и обратное. "Костяк европейской экономики - это автомобильная промышленность. Но она не сможет перейти в новый век строения электромобилей без поставщиков ресурсов. Восточная и западная экономики зависят друг от друга, нравится нам это или нет", - сказал глава венгерского МИД. Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.
https://ria.ru/20231026/dialog-1905280506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто призвал к миру на Украине и возрождению диалога с Востоком
Сийярто: для лучшего будущего Европе нужны мир на Украине и диалог с Востоком
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Для лучшего будущего Европы необходимы мирное урегулирование на Украине и восстановление разумного диалога и сотрудничества с Востоком, без излишней идеологизации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто в четверг в Минске
принимает участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
В МИД назвали условие возобновления диалога с Западом
По его словам, "чтобы сделать Европу способной найти хорошие успешные ответы на те вызовы, с которыми она столкнулась" и "избежать дальнейшего ухудшения ситуации" необходимо, в первую очередь, урегулировать конфликт на Украине.
"Второе - восстановление цивилизованного диалога между Западом и Востоком. Нам нужно вернуться к разумному диалогу друг с другом. Мы должны удостовериться, что вместо идеологизированного и политизированного диалога, который невозможен, мы вернёмся к общению, который основан на взаимном уважении, рациональности и здравом смысле", - сказал Сийярто на конференции.
Он отметил, что "венгры готовы продолжать работать на благо мира в Украине, на благо цивилизованного диалога между Востоком и Западом и на благо взаимоуважения и рациональных отношений между Востоком и Западом" "Если мы даже в этих условиях не будем говорить друг с другом, мы потеряем надежду на лучшее будущее", - добавил он.
Ближневосточный гамбит: Европа вышла из игры
Сийярто подчеркнул, что экономики Востока и Запада исключительно взаимозависимы, и успех западной экономики практически невозможно представить себе без сотрудничества с восточной, как и обратное.
"Костяк европейской экономики - это автомобильная промышленность. Но она не сможет перейти в новый век строения электромобилей без поставщиков ресурсов. Восточная и западная экономики зависят друг от друга, нравится нам это или нет", - сказал глава венгерского МИД.
Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт
не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией
в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая
.
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада