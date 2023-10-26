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Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины - РИА Новости, 26.10.2023
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16:49 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/evrokomissiya-1905440759.html
Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины
Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины - РИА Новости, 26.10.2023
Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины
Бельгия согласна с необходимостью дальнейшей поддержки Украины странами ЕС, однако предлагает Еврокомиссии изыскать средства для этого самостоятельно, а не... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:49
2023-10-26T16:49
в мире
украина
россия
бельгия
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Бельгия согласна с необходимостью дальнейшей поддержки Украины странами ЕС, однако предлагает Еврокомиссии изыскать средства для этого самостоятельно, а не требовать дополнительных взносов со стороны государств-членов, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо. Он выступал перед журналистами в Брюсселе перед началом саммита ЕС, одним из главных вопросов которого является увеличение многолетнего европейского бюджета, в том числе, для продолжения финансирования Украины до 2027 года. "Что касается многолетнего бюджета. То, что предлагается сегодня, для нас неприемлемо. Фокусирование на поддержке Украины – это хорошо. Но, что касается вопроса, как это профинансировать, то я бы попросил Еврокомиссию и другие институты обратить внимание на собственные средства, на средства, которые не были израсходованы полностью, а также выделить приоритеты для предлагаемых расходов вместо того, чтобы требовать большие взносы от государств-членов", - сказал бельгийский премьер. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила, что все последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования, которое она собирается просить у европейских лидеров на встрече в Брюсселе. Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. В Венгрии предложение ЕК назвали несерьезным из-за непрозрачности использования ранее переданных Киеву европейских денег. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231026/vengriya-1905421683.html
https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905329139.html
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в мире, украина, россия, бельгия, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Бельгия, Александр де Кроо, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Сергей Лавров
Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины

Премьер Бельгии просит ЕК не требовать у стран ЕС допсредства на поддержку Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Бельгия согласна с необходимостью дальнейшей поддержки Украины странами ЕС, однако предлагает Еврокомиссии изыскать средства для этого самостоятельно, а не требовать дополнительных взносов со стороны государств-членов, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
Он выступал перед журналистами в Брюсселе перед началом саммита ЕС, одним из главных вопросов которого является увеличение многолетнего европейского бюджета, в том числе, для продолжения финансирования Украины до 2027 года.
Премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Орбан пригрозил заблокировать выделение новых средств ЕС на помощь Украине
26 октября, 15:54
"Что касается многолетнего бюджета. То, что предлагается сегодня, для нас неприемлемо. Фокусирование на поддержке Украины – это хорошо. Но, что касается вопроса, как это профинансировать, то я бы попросил Еврокомиссию и другие институты обратить внимание на собственные средства, на средства, которые не были израсходованы полностью, а также выделить приоритеты для предлагаемых расходов вместо того, чтобы требовать большие взносы от государств-членов", - сказал бельгийский премьер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила, что все последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования, которое она собирается просить у европейских лидеров на встрече в Брюсселе.
Гаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь
26 октября, 11:25
Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. В Венгрии предложение ЕК назвали несерьезным из-за непрозрачности использования ранее переданных Киеву европейских денег.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину
26 октября, 15:54
 
В миреУкраинаРоссияБельгияАлександр де КрооУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕвросоюзЕврокомиссияСергей Лавров
 
 
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