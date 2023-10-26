Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину
Глава Еврокомиссии заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила, что все последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования, которое она собирается просить у европейских лидеров на встрече в Брюсселе.
"Все эти вызовы делают необходимым для ЕС действовать решительно и сообща. Так действует и Еврокомиссия. Мы продолжаем решительную поддержку Украины в ее нуждах и сопротивлении агрессии России, мы предоставляем большую гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, мы работаем со странами ЕС по управлению миграцией. Для всего этого необходимо финансирование, поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, чтобы финансировать эти очень важные задачи, это будет обсуждаться на этом саммите, чтобы мы могли понять, на каком этапе мы находимся", - сообщила Фон дер Ляйен.
Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. В Венгрии предложение ЕК назвали несерьезным из-за непрозрачности использования ранее переданных Киеву европейских денег.