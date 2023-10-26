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Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину - РИА Новости, 26.10.2023
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15:54 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/evrokomissiya-1905421556.html
Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину
Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину - РИА Новости, 26.10.2023
Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила, что все последние события, включая конфликты на Ближнем... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:54
2023-10-26T15:54
в мире
украина
киев
ближний восток
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила, что все последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования, которое она собирается просить у европейских лидеров на встрече в Брюсселе. "Все эти вызовы делают необходимым для ЕС действовать решительно и сообща. Так действует и Еврокомиссия. Мы продолжаем решительную поддержку Украины в ее нуждах и сопротивлении агрессии России, мы предоставляем большую гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, мы работаем со странами ЕС по управлению миграцией. Для всего этого необходимо финансирование, поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, чтобы финансировать эти очень важные задачи, это будет обсуждаться на этом саммите, чтобы мы могли понять, на каком этапе мы находимся", - сообщила Фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. В Венгрии предложение ЕК назвали несерьезным из-за непрозрачности использования ранее переданных Киеву европейских денег.
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украина
киев
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в мире, украина, киев, ближний восток, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Ближний Восток, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину

Глава Еврокомиссии заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен
Выступление Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила, что все последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования, которое она собирается просить у европейских лидеров на встрече в Брюсселе.
"Все эти вызовы делают необходимым для ЕС действовать решительно и сообща. Так действует и Еврокомиссия. Мы продолжаем решительную поддержку Украины в ее нуждах и сопротивлении агрессии России, мы предоставляем большую гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, мы работаем со странами ЕС по управлению миграцией. Для всего этого необходимо финансирование, поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, чтобы финансировать эти очень важные задачи, это будет обсуждаться на этом саммите, чтобы мы могли понять, на каком этапе мы находимся", - сообщила Фон дер Ляйен.
Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. В Венгрии предложение ЕК назвали несерьезным из-за непрозрачности использования ранее переданных Киеву европейских денег.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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23 октября, 13:15
 
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