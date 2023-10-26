https://ria.ru/20231026/evrokomissiya-1905421556.html

Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину

Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину - РИА Новости, 26.10.2023

Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС будет просить деньги на Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила, что все последние события, включая конфликты на Ближнем... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:54

2023-10-26T15:54

2023-10-26T15:54

в мире

украина

киев

ближний восток

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила, что все последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования, которое она собирается просить у европейских лидеров на встрече в Брюсселе. "Все эти вызовы делают необходимым для ЕС действовать решительно и сообща. Так действует и Еврокомиссия. Мы продолжаем решительную поддержку Украины в ее нуждах и сопротивлении агрессии России, мы предоставляем большую гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, мы работаем со странами ЕС по управлению миграцией. Для всего этого необходимо финансирование, поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, чтобы финансировать эти очень важные задачи, это будет обсуждаться на этом саммите, чтобы мы могли понять, на каком этапе мы находимся", - сообщила Фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. В Венгрии предложение ЕК назвали несерьезным из-за непрозрачности использования ранее переданных Киеву европейских денег.

https://ria.ru/20231023/pomosch-1904645233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, ближний восток, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз