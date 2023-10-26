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Минобороны Израиля предложило продлить эвакуацию из приграничных районов - РИА Новости, 26.10.2023
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10:16 26.10.2023 (обновлено: 10:19 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/evakuatsiya-1905310051.html
Минобороны Израиля предложило продлить эвакуацию из приграничных районов
Минобороны Израиля предложило продлить эвакуацию из приграничных районов - РИА Новости, 26.10.2023
Минобороны Израиля предложило продлить эвакуацию из приграничных районов
Министерство обороны Израиля предлагает продлить эвакуацию жителей из приграничных районов с сектором Газа и Ливаном до 31 декабря, что обойдется бюджету в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:16
2023-10-26T10:19
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
ливан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Министерство обороны Израиля предлагает продлить эвакуацию жителей из приграничных районов с сектором Газа и Ливаном до 31 декабря, что обойдется бюджету в миллиарды шекелей, сообщила в четверг государственная радиостанция Kan. По данным Kan, в случае одобрения это предложение расширит полномочия министерства по эвакуации населения, проживающего на расстоянии до 7 километров от сектора Газа, включая город Ашкелон, и до 5 километров от ливанской границы. В то же время предлагается продлить действие решения правительства, согласно которому государство будет выплачивать деньги гражданам, которые не хотят или не могут быть обеспечены номером в оплаченной государством гостинице. Продление эвакуации еще на два месяца оценивается в несколько миллиардов шекелей. Радиостанция отмечает, что этот шаг вызовет сопротивление среди некоторых правительственных министерств, которые считают преждевременным принимать столь долгосрочное решение ввиду неопределенности относительно продолжения боевых действий. Ранее сообщалось, что около 200 тысяч израильтян были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающейся войны с ХАМАС на юге и столкновений с "Хезболлах" на севере. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
https://ria.ru/20231007/izrail-1901184746.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, ливан
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Ливан
Минобороны Израиля предложило продлить эвакуацию из приграничных районов

МО Израиля предложило продлить эвакуацию из приграничных районов до 31 декабря

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Министерство обороны Израиля предлагает продлить эвакуацию жителей из приграничных районов с сектором Газа и Ливаном до 31 декабря, что обойдется бюджету в миллиарды шекелей, сообщила в четверг государственная радиостанция Kan.
По данным Kan, в случае одобрения это предложение расширит полномочия министерства по эвакуации населения, проживающего на расстоянии до 7 километров от сектора Газа, включая город Ашкелон, и до 5 километров от ливанской границы.
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В то же время предлагается продлить действие решения правительства, согласно которому государство будет выплачивать деньги гражданам, которые не хотят или не могут быть обеспечены номером в оплаченной государством гостинице.
Продление эвакуации еще на два месяца оценивается в несколько миллиардов шекелей. Радиостанция отмечает, что этот шаг вызовет сопротивление среди некоторых правительственных министерств, которые считают преждевременным принимать столь долгосрочное решение ввиду неопределенности относительно продолжения боевых действий.
Ранее сообщалось, что около 200 тысяч израильтян были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающейся войны с ХАМАС на юге и столкновений с "Хезболлах" на севере.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаЛиван
 
 
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