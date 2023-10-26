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США пока не видят влияния ближневосточного конфликта на мировую экономику - РИА Новости, 26.10.2023
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21:07 26.10.2023 (обновлено: 21:20 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ekonomika-1905502819.html
США пока не видят влияния ближневосточного конфликта на мировую экономику
США пока не видят влияния ближневосточного конфликта на мировую экономику - РИА Новости, 26.10.2023
США пока не видят влияния ближневосточного конфликта на мировую экономику
США пока не усматривают масштабных последствий обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику, включая цены на нефть, заявила в четверг глава... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:07
2023-10-26T21:20
сша
министерство финансов сша
в мире
израиль
россия
джанет йеллен
владимир путин
хамас
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США пока не усматривают масштабных последствий обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику, включая цены на нефть, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью каналу Bloomberg TV."Мы внимательно отслеживаем экономические последствия (данного конфликта - ред.). На данном этапе, я бы сказала, мы не усматриваем значительных последствий для мировой экономики. Цены на нефть в основном стабильны", - сказала Йеллен.При этом она допустила, что в случае эскалации конфликта в Газе последствия "могут стать более значительными". "Вместе с тем, по моему мнению, рассуждать на эту тему преждевременно", - указала министр.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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сша, министерство финансов сша, в мире, израиль, россия, джанет йеллен, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Министерство финансов США, В мире, Израиль, Россия, Джанет Йеллен, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США пока не видят влияния ближневосточного конфликта на мировую экономику

Минфин США пока не видит влияния ближневосточного конфликта на мировую экономику

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США пока не усматривают масштабных последствий обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику, включая цены на нефть, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью каналу Bloomberg TV.
«
"Мы внимательно отслеживаем экономические последствия (данного конфликта - ред.). На данном этапе, я бы сказала, мы не усматриваем значительных последствий для мировой экономики. Цены на нефть в основном стабильны", - сказала Йеллен.
При этом она допустила, что в случае эскалации конфликта в Газе последствия "могут стать более значительными". "Вместе с тем, по моему мнению, рассуждать на эту тему преждевременно", - указала министр.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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26 октября, 11:58
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
СШАМинистерство финансов СШАВ миреИзраильРоссияДжанет ЙелленВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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