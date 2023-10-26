Путин прокомментировал вопросы экологии в России
Путин: вопросы экологии в России находятся в числе общенациональных приоритетов
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вопросы экологии и рационального природопользования в России находятся в числе значимых общенациональных приоритетов, в стране воплощаются в жизнь масштабные проекты, в том числе по защите редких видов животных, признания достойна, в частности, деятельность Центра по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", заявил президент РФ Владимир Путин.
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"В России вопросы экологии и рационального природопользования - по праву в числе значимых общенациональных приоритетов. Реализуются программы, направленные на защиту редких видов животных, воплощаются в жизнь масштабные исследовательские, информационные, просветительские, творческие проекты", - говорится в телеграмме президента участникам и гостям премьерного показа документального фильма "Хозяин Алтайских гop".
В этой связи глава государства отметил значимую и ответственную деятельность Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис".
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"Во многом благодаря неустанному, кропотливому, истинно подвижническому труду участников Ассоциации удалось добиться ощутимых практических результатов в деле обеспечения безопасной среды обитания этого "краснокнижного" хищника. Столь важная, востребованная работа достойна глубокого признания", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что искренне рад тому, что премьера документального фильма "Хозяин Алтайских гор" собрала в Москве большую, дружную команду энтузиастов-единомышленников - учёных-зоологов, сотрудников заповедников, волонтёров, представителей общественных, благотворительных фондов и организаций и кинематографистов, тех, кто вносит личный вклад в сохранение популяции снежного барса и кого вдохновляет удивительная красота первозданной природы Горного Алтая.
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"Убеждён, что нынешняя премьера фильма вызовет неподдельный интерес широкой зрительской аудитории, будет способствовать формированию у людей, прежде всего у молодёжи - бережного отношения к нашим уникальным природным богатствам", - добавил президент.