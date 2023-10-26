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Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США - РИА Новости, 26.10.2023
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13:48 26.10.2023 (обновлено: 13:53 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dvzyai-1905378208.html
Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США
Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США - РИА Новости, 26.10.2023
Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США
Москва продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, пока нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:48
2023-10-26T13:53
сергей лавров
сша
москва
невада
госдума рф
в мире
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Москва продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, пока нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы продолжаем исследовать факты. Пока мы не обнаружили чего бы то ни было, что говорило бы о нарушении ДВЗЯИ", - сказал он журналистам в Минске. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
https://ria.ru/20231020/riski-1904261704.html
сша
москва
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сергей лавров, сша, москва, невада, госдума рф, в мире
Сергей Лавров, США, Москва, Невада, Госдума РФ, В мире
Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США

Лавров: Россия пока не выявила нарушений ДВЗЯИ из-за испытаний в Неваде

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске. 26 октября 2023
инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на международной конференции высокого уровня Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире в Минске. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске. 26 октября 2023
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Москва продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, пока нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжаем исследовать факты. Пока мы не обнаружили чего бы то ни было, что говорило бы о нарушении ДВЗЯИ", - сказал он журналистам в Минске.
США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Испытание США в Неваде увеличивает риски ядерного конфликта, завили в ICAN
20 октября, 21:23
 
Сергей ЛавровСШАМоскваНевадаГосдума РФВ мире
 
 
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