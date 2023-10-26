https://ria.ru/20231026/dvzyai-1905378208.html

Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США

Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США - РИА Новости, 26.10.2023

Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США

Москва продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, пока нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:48

2023-10-26T13:48

2023-10-26T13:53

сергей лавров

сша

москва

невада

госдума рф

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Москва продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, пока нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы продолжаем исследовать факты. Пока мы не обнаружили чего бы то ни было, что говорило бы о нарушении ДВЗЯИ", - сказал он журналистам в Минске. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

https://ria.ru/20231020/riski-1904261704.html

сша

москва

невада

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сергей лавров, сша, москва, невада, госдума рф, в мире