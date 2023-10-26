Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США
Лавров: Россия пока не выявила нарушений ДВЗЯИ из-за испытаний в Неваде
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске. 26 октября 2023
инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске. 26 октября 2023
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Москва продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, пока нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжаем исследовать факты. Пока мы не обнаружили чего бы то ни было, что говорило бы о нарушении ДВЗЯИ", - сказал он журналистам в Минске.
США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).