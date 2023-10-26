https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП
ДТП с участием девяти автомашин произошло в Лефортовском тоннеле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:18
2023-10-26T17:18
2023-10-26T17:18
происшествия
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россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ДТП с участием девяти автомашин произошло в Лефортовском тоннеле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Приблизительно в 16:30 в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием девяти автомашин. По предварительным данным, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230923/dtp-1898184794.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, россия, москва
Происшествия, Авто, Россия, Москва
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП
ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ДТП с участием девяти автомашин произошло в Лефортовском тоннеле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
"Приблизительно в 16:30 в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием девяти автомашин. По предварительным данным, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины