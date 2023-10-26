https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП - РИА Новости, 26.10.2023

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

ДТП с участием девяти автомашин произошло в Лефортовском тоннеле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:18

2023-10-26T17:18

2023-10-26T17:18

происшествия

авто

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_403:0:3119:1528_1920x0_80_0_0_9217af67bbb25d5a1843dce023bd46d9.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ДТП с участием девяти автомашин произошло в Лефортовском тоннеле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Приблизительно в 16:30 в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием девяти автомашин. По предварительным данным, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20230923/dtp-1898184794.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, москва