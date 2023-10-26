При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка
В Кемерово при ДТП на переходе погибла пенсионерка, пострадала школьница
© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто происшествия, где на переходе погибла пенсионерка в Кемерово. 26 октября 2023
Место происшествия, где на переходе погибла пенсионерка в Кемерово. 26 октября 2023
КЕМЕРОВО, 26 окт – РИА Новости. Пенсионерка погибла, девятилетняя школьница травмирована в Кемерово в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, спровоцированном водителем иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.30 (03.30 мск) в районе дома № 71 по бульвару Строителей областного центра. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово.
"Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "Тойота Таун Эйс Ноах" не предоставил преимущество и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 61-летняя пенсионерка погибла на месте, 9-летняя школьница доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".