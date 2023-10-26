https://ria.ru/20231026/dtp-1905294523.html

При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка

При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка - РИА Новости, 26.10.2023

При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка

Пенсионерка погибла, девятилетняя школьница травмирована в Кемерово в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, спровоцированном водителем иномарки, РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:57

2023-10-26T08:57

2023-10-26T09:54

происшествия

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 26 окт – РИА Новости. Пенсионерка погибла, девятилетняя школьница травмирована в Кемерово в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, спровоцированном водителем иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.30 (03.30 мск) в районе дома № 71 по бульвару Строителей областного центра. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово. "Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "Тойота Таун Эйс Ноах" не предоставил преимущество и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 61-летняя пенсионерка погибла на месте, 9-летняя школьница доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905076669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, россия