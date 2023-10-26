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При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка - РИА Новости, 26.10.2023
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08:57 26.10.2023 (обновлено: 09:54 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dtp-1905294523.html
При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка
При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка - РИА Новости, 26.10.2023
При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка
Пенсионерка погибла, девятилетняя школьница травмирована в Кемерово в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, спровоцированном водителем иномарки, РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:57
2023-10-26T09:54
происшествия
кемерово
россия
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КЕМЕРОВО, 26 окт – РИА Новости. Пенсионерка погибла, девятилетняя школьница травмирована в Кемерово в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, спровоцированном водителем иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.30 (03.30 мск) в районе дома № 71 по бульвару Строителей областного центра. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово. "Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "Тойота Таун Эйс Ноах" не предоставил преимущество и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 61-летняя пенсионерка погибла на месте, 9-летняя школьница доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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происшествия, кемерово, россия
Происшествия, Кемерово, Россия
При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка

В Кемерово при ДТП на переходе погибла пенсионерка, пострадала школьница

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто происшествия, где на переходе погибла пенсионерка в Кемерово. 26 октября 2023
Место происшествия, где на переходе погибла пенсионерка в Кемерово. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Место происшествия, где на переходе погибла пенсионерка в Кемерово. 26 октября 2023
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КЕМЕРОВО, 26 окт – РИА Новости. Пенсионерка погибла, девятилетняя школьница травмирована в Кемерово в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, спровоцированном водителем иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.30 (03.30 мск) в районе дома № 71 по бульвару Строителей областного центра. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово.
"Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "Тойота Таун Эйс Ноах" не предоставил преимущество и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 61-летняя пенсионерка погибла на месте, 9-летняя школьница доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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