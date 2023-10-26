https://ria.ru/20231026/doplata-1905473991.html
На ежемесячную доплату учителям Кубани направят 2,8 миллиарда рублей
На ежемесячную доплату учителям Кубани направят 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023
На ежемесячную доплату учителям Кубани направят 2,8 миллиарда рублей
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали выделение 2,8 миллиарда рублей на ежемесячную краевую доплату учителям, надбавку в пять тысяч РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:45
2023-10-26T18:45
2023-10-26T18:45
краснодарский край
краснодарский край
учителя
зарплаты
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали выделение 2,8 миллиарда рублей на ежемесячную краевую доплату учителям, надбавку в пять тысяч рублей педагоги края начнут получать с октября этого года, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. На 26-м пленарном заседании внесли изменение в бюджет до 2025 года, депутаты согласовали увеличение расходов краевого бюджета на 53,3 миллиарда рублей. В первую очередь, как отметил министр финансов края Александр Кнышов, дополнительные средства будут направлены на поддержку граждан, в том числе ежемесячную доплату учителям в пять тысяч рублей по поручению губернатора Кубани. "В рамках выполнения указа президента по увеличению зарплаты работникам бюджетной сферы. На ежемесячную доплату нашим учителям (направим – ред.) 700 миллионов только на этот год, а на следующий год - 2,8 миллиарда рублей... А если и дальше так пойдет, значит еще добавим", – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, принявший участие в заседании. По словам министра образования, науки и молодежной политики региона Елены Воробьевой, учителя Кубани получат надбавку к зарплате с 1 октября этого года. Председатель парламента Юрий Бурлачко отметил, что серьезный рост доходной части бюджета стал возможен благодаря работе всех отраслей кубанской экономики, а происходящие за два последних года в экономике региона процессы "вселяют уверенность, что запас прочности региона не исчерпан".
https://ria.ru/20230825/zarplata-1892309189.html
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краснодарский край, учителя, зарплаты, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, учителя, Зарплаты, Вениамин Кондратьев