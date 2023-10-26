https://ria.ru/20231026/doktrina-1905481008.html
Выход на углеродную нейтральность стал целью климатической политики России
Выход на углеродную нейтральность стал целью климатической политики России - РИА Новости, 26.10.2023
Выход на углеродную нейтральность стал целью климатической политики России
Ключевой долгосрочной целью климатической политики России является достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:09
2023-10-26T19:09
2023-10-26T19:09
россия
политика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ключевой долгосрочной целью климатической политики России является достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года, следует из новой климатической доктрины РФ. "Ключевой долгосрочной целью климатической политики является достижение с учетом национальных интересов и приоритетов социально-экономического развития не позднее 2060 года баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20231026/klimat-1905468260.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика
Выход на углеродную нейтральность стал целью климатической политики России
Целью климатической политики стал выход на углеродную нейтральность к 2060 году
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Ключевой долгосрочной целью климатической политики России является достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года, следует из новой климатической доктрины
РФ.
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"Ключевой долгосрочной целью климатической политики является достижение с учетом национальных интересов и приоритетов социально-экономического развития не позднее 2060 года баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением", - говорится в тексте документа.
Путин утвердил российскую климатическую доктрину