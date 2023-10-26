https://ria.ru/20231026/doktrina-1905481008.html

Выход на углеродную нейтральность стал целью климатической политики России

Выход на углеродную нейтральность стал целью климатической политики России - РИА Новости, 26.10.2023

Выход на углеродную нейтральность стал целью климатической политики России

Ключевой долгосрочной целью климатической политики России является достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:09

2023-10-26T19:09

2023-10-26T19:09

россия

политика

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ключевой долгосрочной целью климатической политики России является достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года, следует из новой климатической доктрины РФ. "Ключевой долгосрочной целью климатической политики является достижение с учетом национальных интересов и приоритетов социально-экономического развития не позднее 2060 года баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20231026/klimat-1905468260.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, политика