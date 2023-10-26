https://ria.ru/20231026/diskriminatsiya-1905475291.html

В Гагаузии заявили о дискриминации жителей Молдавии, говорящих на русском

В Гагаузии заявили о дискриминации жителей Молдавии, говорящих на русском - РИА Новости, 26.10.2023

В Гагаузии заявили о дискриминации жителей Молдавии, говорящих на русском

Действия властей Молдавии направлены на подрыв молдавской государственности и дискриминацию жителей страны, говорящих на русском языке, заявил в четверг... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:54

2023-10-26T18:54

2023-10-26T18:54

в мире

молдавия

таможенный союз

гагаузия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Действия властей Молдавии направлены на подрыв молдавской государственности и дискриминацию жителей страны, говорящих на русском языке, заявил в четверг замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров в ходе первого республиканского патриотического "Молдавского съезда", приуроченного к 664-й годовщине молдавской государственности. "Народ Гагаузии, как и представители других этносов Молдовы, коммуницирует на межнациональном уровне с постоянным применением русского языка. В связи с этим отмечаю, что действия центральных властей Республики Молдова, направленные на закрытие школ с преподаванием на русском языке, на изъятие русских текстов из описаний лекарств, а также на существующую дискриминацию жителей страны и автономии в их правах и свободах – вызывают наше возмущение и всяческое осуждение", - заявил Петров. По его словам, действия правящего режима напрямую направлены на подрыв молдавской государственности и суверенитета. "Речь идет о тотальной румынизации нашего общества, которая затрагивает как социальный, экономический, так и государственный секторы. Мы также возмущены фактом нежелания государственных органов Молдовы исключать из учебной программы так называемую "историю румын", а также всяческим препятствием ввести в учебную программу курс истории Молдовы. Мы негодуем из-за того, что власти страны манипулируют таким явлением, как государственный язык, напрямую запрещая именовать его так, как его называет подавляющее большинство жителей страны – молдавским", - подчеркнул он. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20231026/gosudarstvennost-1905463393.html

https://ria.ru/20231026/provokatsii-1905463070.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, таможенный союз, гагаузия, россия