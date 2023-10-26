https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905264193.html

Два дня одного генсека. Как умирает современная дипломатия

Два дня одного генсека. Как умирает современная дипломатия - РИА Новости, 26.10.2023

Два дня одного генсека. Как умирает современная дипломатия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последние два дня получил столько внимания СМИ, сколько не имел на протяжении всего периода своего пребывания в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:00

2023-10-26T08:00

2023-10-26T08:05

в мире

израиль

тель-авив

палестина

махатма ганди

риши сунак

антониу гутерреш

хамас

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последние два дня получил столько внимания СМИ, сколько не имел на протяжении всего периода своего пребывания в должности. Судя по всему, он и сам этому не очень рад. Но обо всем по порядку.Сперва он выступил с осуждением нападения на Израиль, которое ХАМАС организовало 7 октября. Однако он подчеркнул, что эти действия происходили не в вакууме: этому предшествовали "56 лет удушающей оккупации". Тель-Авив такое заявление возмутило — там потребовали отставки генсека и заявили, что никто из ООН больше не получит в страну визу.На следующий день Гутерреш выступил с новым заявлением, где попытался оправдаться и, по сути, повторил первую часть предыдущего своего высказывания, но ни словом не обмолвился о второй, которая касалась действий Израиля.И это, конечно, было ошибкой. Теперь камни в дипломата летят с обеих сторон. И пока одни считают, что он дал заднюю, Тель-Авив убежден в обратном: "Генсек в очередной раз искажает реальность. Вчера он четко заявил, что резня и убийства, совершенные ХАМАС, "произошли не в вакууме". Каждый человек прекрасно понимает, что смысл его слов таков: Израиль виновен в действиях ХАМАС. То есть это демонстрация понимания и оправдания генсеком резни", — заявил постпред Израиля в ООН. В общем, Гутерреш хотел смягчить оппонентов, а в итоге рискует потерять сочувствующих.Собственно, ООН не в первый раз обращает внимание на то, что Израиль нарушает правила ведения войны. В Минздраве Палестины заявили, что система здравоохранения в Газе полностью рухнула: горючее для генераторов закончилось, пострадавших при бомбежках детей вынуждены оперировать без анестезии — обезболивающего просто нет. Но увы, это ничего не меняет. Население Газы буквально стирают с лица земли, а все, что может сделать ООН, — это пообещать прекратить гуманитарные акции агентства по помощи палестинским беженцам, если Израиль не пропустит топливо в сектор.В общем, если кто-то и нуждался в каких-то доказательствах бесполезности Организации Объединенных Наций, то нынешнее обострение в Газе, кажется, удовлетворило все подобные потребности.Вот только проблема в том, что отказ от такой площадки чреват крайне опасными последствиями.Помощь для ООН пришла откуда не ждали. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня высказался на все деньги, доказав, что лучше хоть какая-то ООН, чем никакой."Полное прекращение огня только сыграет на руку ХАМАС. Гуманитарные паузы — временные, ограниченные по масштабу — могут быть оперативным инструментом, и, очевидно, это то, что мы могли бы рассмотреть и что мы обсуждаем", — заявил он сегодня. В переводе с дипломатического на русский это звучит так: "Мы за тотальное уничтожение, но давайте Израиль кого-то пустит уже в этот сектор Газа, чтобы приличия соблюсти, но выпускать оттуда палестинцев не надо".Как-то даже и мысли не возникает, что они с Махатмой Ганди соотечественники.В итоге отказ от ООН — даже такой кривой и косой, какая она есть сейчас, — окончательно развяжет руки разного рода Сунакам. И чем больше преград на пути у таких политиков, тем лучше. Ведь даже демонстративное бессилие организации в попытке остановить резню как минимум показывает, кто в этой резне заинтересован.

https://ria.ru/20231018/evropa-1903441263.html

https://ria.ru/20231024/bayden-1904837845.html

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

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