https://ria.ru/20231026/desantniki-1905289599.html
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки - РИА Новости, 26.10.2023
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Клещеевкой, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:38
2023-10-26T07:38
2023-10-26T11:28
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ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Клещеевкой, сообщили РИА Новости в Минобороны."Расчетами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку", — рассказали в ведомстве.Координаты противника незамедлительно передали на командный пункт, было принято решение нанести удар штатным вооружением танка Т-90М "Прорыв".После наступления сумерек танкисты выдвинулись в указанный район. Там они запросили координаты украинских позиций и уничтожили их из 125-миллиметровой пушки с расстояния около девяти километров.
https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905160092.html
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россия, клещеевка, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Т-90М
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки под Артемовском
ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Клещеевкой, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Расчетами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку", — рассказали в ведомстве.
Координаты противника незамедлительно передали на командный пункт, было принято решение нанести удар штатным вооружением танка Т-90М "Прорыв".
После наступления сумерек танкисты выдвинулись в указанный район. Там они запросили координаты украинских позиций и уничтожили их из 125-миллиметровой пушки с расстояния около девяти километров.
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