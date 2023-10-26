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Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 26.10.2023 (обновлено: 11:28 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/desantniki-1905289599.html
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки - РИА Новости, 26.10.2023
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Клещеевкой, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:38
2023-10-26T11:28
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
т-90м
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ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Клещеевкой, сообщили РИА Новости в Минобороны."Расчетами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку", — рассказали в ведомстве.Координаты противника незамедлительно передали на командный пункт, было принято решение нанести удар штатным вооружением танка Т-90М "Прорыв".После наступления сумерек танкисты выдвинулись в указанный район. Там они запросили координаты украинских позиций и уничтожили их из 125-миллиметровой пушки с расстояния около девяти километров.
https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905160092.html
россия
клещеевка
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россия, клещеевка, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Т-90М
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки

Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки под Артемовском

© Минобороны РФЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" наносит удар по группе боевиков под Клещеевкой
Экипаж танка Т-90М Прорыв наносит удар по группе боевиков под Клещеевкой
© Минобороны РФ
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" наносит удар по группе боевиков под Клещеевкой
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Клещеевкой, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Расчетами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку", — рассказали в ведомстве.
Координаты противника незамедлительно передали на командный пункт, было принято решение нанести удар штатным вооружением танка Т-90М "Прорыв".
После наступления сумерек танкисты выдвинулись в указанный район. Там они запросили координаты украинских позиций и уничтожили их из 125-миллиметровой пушки с расстояния около девяти километров.
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25 октября, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииТ-90М
 
 
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