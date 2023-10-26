https://ria.ru/20231026/desantis-1905278999.html

СМИ: губернатор Флориды приказал вузам выгнать пропалестинские группы

СМИ: губернатор Флориды приказал вузам выгнать пропалестинские группы - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: губернатор Флориды приказал вузам выгнать пропалестинские группы

Губернатор американского штата Флорида, кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис приказал местным университетам незамедлительно выгнать... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T02:56

2023-10-26T02:56

2023-10-26T02:56

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида, кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис приказал местным университетам незамедлительно выгнать со своей территории студенческие группы, выступающие в поддержку Палестины, сообщает газета Tampa Bay Times. "Представитель губернатора Рона Десантиса заявил, что губернатор приказал университету Флориды и университету Южной Флориды немедленно выдворить группы", - говорится в публикации. Кроме того, президенты 12 университетов Флориды также получили письмо от администрации штата, в котором указано на "необходимость деактивировать" студенческие сообщества, выступающие в поддержку палестинцев. В местной организации "Студенты за справедливость для Палестины", в свою очередь, осудили действия Десантиса и чиновников его администрации, назвав их позорным нападением на свободу слова. После начала нового витка эскалации палестино-израильского конфликта студенческие сообщества в американских университетах стали открыто указывать на то, что длительная блокада Газы со стороны Израиля стала одной из причин, которые довели палестинцев до "уровня отчаяния". В октябре газета New York Times сообщала, что крупные спонсоры американских образовательных учреждений оказывают давление на университеты страны с целью осуждения критики в адрес Израиля одновременно с порицанием действий палестинского движения ХАМАС. Ранее газета Washington Post сообщила, что американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении Палестины. Как писало издание, многие лица и организации в Штатах выбрали "безопасный" путь в отношении эскалации палестино-израильского конфликта, решив "осудить насилие с обеих сторон конфликта в Израиле и выразить одинаковую поддержку евреям и палестинцам". Однако ответом на подобные публичные заявления с призывами к деэскалации насилия на Ближнем Востоке стала волна критики за проявленную "нейтральность". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/podderzhka-1905274936.html

https://ria.ru/20231025/izrail-1905073816.html

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израиль, флорида, палестина, рон десантис, владимир путин, хамас, оон, в мире