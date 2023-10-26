В Саратове на женщину завели дело об угрозе убийством после избиения внучки
В Саратове на женщину завели уголовное дело после избиения 9-летней внучки
© Стоп-кадр видео с камеры домофонаСтоп-кадр с камеры домофона, где видно как жительница Саратова бьет и кричит на внучку
© Стоп-кадр видео с камеры домофона
Стоп-кадр с камеры домофона, где видно как жительница Саратова бьет и кричит на внучку
САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила в отношении местной жительницы уголовное дело после угроз убить свою внучку, избиение которой попало на камеру видеонаблюдения подъезда многоквартирного дома, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
Ранее прокуратура сообщила, что организовала проверку после публикации видео, на котором местная жительница в состоянии алкогольного опьянения у подъезда избивает внучку, ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что пострадавшая девочка жила с бабушкой, а мама ребенка работает в Москве, при этом на учете семья не состояла.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". По предварительной версии, вечером 23 октября, находясь у дома 48А по улице Романтиков в Ленинском районе Саратова, местная жительница, высказывая в адрес своей несовершеннолетней внучки угрозы убийством и физической расправы, нанесла телесные повреждения. При этом 55-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до двух лет лишения свободы.
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"В настоящее время девятилетняя девочка находится по месту проживания со своей матерью", - отметили в главке, уточнив, что ранее семья на учете не состояла.