https://ria.ru/20231026/delo-1905496261.html

В Саратове на женщину завели дело об угрозе убийством после избиения внучки

В Саратове на женщину завели дело об угрозе убийством после избиения внучки - РИА Новости, 26.10.2023

В Саратове на женщину завели дело об угрозе убийством после избиения внучки

Полиция в Саратове возбудила в отношении местной жительницы уголовное дело после угроз убить свою внучку, избиение которой попало на камеру видеонаблюдения... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:21

2023-10-26T20:21

2023-10-26T20:21

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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила в отношении местной жительницы уголовное дело после угроз убить свою внучку, избиение которой попало на камеру видеонаблюдения подъезда многоквартирного дома, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Ранее прокуратура сообщила, что организовала проверку после публикации видео, на котором местная жительница в состоянии алкогольного опьянения у подъезда избивает внучку, ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что пострадавшая девочка жила с бабушкой, а мама ребенка работает в Москве, при этом на учете семья не состояла. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". По предварительной версии, вечером 23 октября, находясь у дома 48А по улице Романтиков в Ленинском районе Саратова, местная жительница, высказывая в адрес своей несовершеннолетней внучки угрозы убийством и физической расправы, нанесла телесные повреждения. При этом 55-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до двух лет лишения свободы. "В настоящее время девятилетняя девочка находится по месту проживания со своей матерью", - отметили в главке, уточнив, что ранее семья на учете не состояла.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905140355.html

https://ria.ru/20231013/shkolniki-1902494054.html

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