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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2023
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18:51 26.10.2023 (обновлено: 22:11 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/covid-19-1905474860.html
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2023
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:51
2023-10-26T22:11
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.&quot;Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, обновленная информация направлена во все медучреждения&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что в рекомендации внесли следующие изменения:Согласно документу, в новые рекомендации включили вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Д" для детей от шести до одиннадцати лет. Кроме того, перечислены и другие препараты:В документе также говорится, что однокомпонентная векторная вакцина "Спутник Лайт" аналогична первому компоненту "Гам-КОВИД-Вак".К приоритетным группам по вакцинации от COVID-19 относятся:В Минздраве подчеркнули, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, однако может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ. В их числе:
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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Минздрав обновил рекомендации для врачей по профилактике и лечению COVID-19

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
«

"Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, обновленная информация направлена во все медучреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рекомендации внесли следующие изменения:
  • уточнены сведения по применяемым при лечении препаратам;
  • обновлена информация по оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и психическими расстройствами;
  • добавлены подразделы по лечению пациентов с заболеваниями системы крови, включая реципиентов гемопоэтических стволовых клеток крови и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.
  • актуализирован перечень нормативно-правовых документов, которые содержат меры по предупреждению рисков распространения заболевания;
  • обновлены сведения о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.
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Согласно документу, в новые рекомендации включили вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Д" для детей от шести до одиннадцати лет. Кроме того, перечислены и другие препараты:
  • "Гам-КОВИД-Вак" и "ЭпиВакКорона" — для людей от 18 лет;
  • "АВРОРА-КоВ", "Конвасэл" и "Салнавак" для лиц в возрасте от 18 до 60 лет;
  • "Гам-КОВИД-Вак-М" для подростков от 12 до 17 лет.
В документе также говорится, что однокомпонентная векторная вакцина "Спутник Лайт" аналогична первому компоненту "Гам-КОВИД-Вак".
К приоритетным группам по вакцинации от COVID-19 относятся:
  • пациенты с иммунодефицитом;
  • онкологические больные, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию;
  • пациенты, принимающие лекарства, ослабляющие иммунитет;
  • люди, перенесшие трансплантации костного мозга или органов;
  • пациенты с ожирением, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями легких и почек, а также с сахарным диабетом.
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В Минздраве подчеркнули, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, однако может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ. В их числе:
  • температура;
  • кашель сухой или с небольшой долей мокроты;
  • утомляемость;
  • ощущение заложенности в грудной клетке;
  • боль в горле;
  • ухудшение обоняния и вкуса;
  • признаки конъюнктивита.
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