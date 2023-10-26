Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Минздрав обновил рекомендации для врачей по профилактике и лечению COVID-19
© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
«
"Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, обновленная информация направлена во все медучреждения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рекомендации внесли следующие изменения:
- уточнены сведения по применяемым при лечении препаратам;
- обновлена информация по оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и психическими расстройствами;
- добавлены подразделы по лечению пациентов с заболеваниями системы крови, включая реципиентов гемопоэтических стволовых клеток крови и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.
- актуализирован перечень нормативно-правовых документов, которые содержат меры по предупреждению рисков распространения заболевания;
- обновлены сведения о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.
Согласно документу, в новые рекомендации включили вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Д" для детей от шести до одиннадцати лет. Кроме того, перечислены и другие препараты:
- "Гам-КОВИД-Вак" и "ЭпиВакКорона" — для людей от 18 лет;
- "АВРОРА-КоВ", "Конвасэл" и "Салнавак" для лиц в возрасте от 18 до 60 лет;
- "Гам-КОВИД-Вак-М" для подростков от 12 до 17 лет.
В документе также говорится, что однокомпонентная векторная вакцина "Спутник Лайт" аналогична первому компоненту "Гам-КОВИД-Вак".
К приоритетным группам по вакцинации от COVID-19 относятся:
- пациенты с иммунодефицитом;
- онкологические больные, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию;
- пациенты, принимающие лекарства, ослабляющие иммунитет;
- люди, перенесшие трансплантации костного мозга или органов;
- пациенты с ожирением, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями легких и почек, а также с сахарным диабетом.
В Минздраве подчеркнули, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, однако может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ. В их числе:
- температура;
- кашель сухой или с небольшой долей мокроты;
- утомляемость;
- ощущение заложенности в грудной клетке;
- боль в горле;
- ухудшение обоняния и вкуса;
- признаки конъюнктивита.