https://ria.ru/20231026/covid-19-1905474860.html

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2023

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:51

2023-10-26T18:51

2023-10-26T22:11

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства."Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, обновленная информация направлена во все медучреждения", — говорится в сообщении.Отмечается, что в рекомендации внесли следующие изменения:Согласно документу, в новые рекомендации включили вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Д" для детей от шести до одиннадцати лет. Кроме того, перечислены и другие препараты:В документе также говорится, что однокомпонентная векторная вакцина "Спутник Лайт" аналогична первому компоненту "Гам-КОВИД-Вак".К приоритетным группам по вакцинации от COVID-19 относятся:В Минздраве подчеркнули, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, однако может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ. В их числе:

https://ria.ru/20231016/vaktsiny-1902988186.html

https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html

https://ria.ru/20231026/pandemiya-1905396236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирусы