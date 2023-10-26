https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905510502.html

Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным

Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным - РИА Новости, 26.10.2023

Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным

В российском бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный и сбалансированный, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:56

2023-10-26T21:56

2023-10-26T22:08

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россия

космос - риа наука

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В российском бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный и сбалансированный, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну, это не секвестирование. Там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета, но в целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Всё зависит от готовности отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению каких-то там сегментов своей работы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.До этого один из молодых ученых заговорил о "секвестировании космической программы", по его словам, это "снижает темпы разработки" многоразового носителя "Амур".

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия, космос - риа наука