https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905510502.html
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным - РИА Новости, 26.10.2023
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным
В российском бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный и сбалансированный, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:56
2023-10-26T21:56
2023-10-26T22:08
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В российском бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный и сбалансированный, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну, это не секвестирование. Там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета, но в целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Всё зависит от готовности отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению каких-то там сегментов своей работы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.До этого один из молодых ученых заговорил о "секвестировании космической программы", по его словам, это "снижает темпы разработки" многоразового носителя "Амур".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, космос - риа наука
Владимир Путин, Экономика, Россия, Космос - РИА Наука
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным
Путин: в бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный