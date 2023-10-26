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Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным - РИА Новости, 26.10.2023
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21:56 26.10.2023 (обновлено: 22:08 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905510502.html
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным - РИА Новости, 26.10.2023
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным
В российском бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный и сбалансированный, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:56
2023-10-26T22:08
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В российском бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный и сбалансированный, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну, это не секвестирование. Там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета, но в целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Всё зависит от готовности отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению каких-то там сегментов своей работы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.До этого один из молодых ученых заговорил о "секвестировании космической программы", по его словам, это "снижает темпы разработки" многоразового носителя "Амур".
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владимир путин, экономика, россия, космос - риа наука
Владимир Путин, Экономика, Россия, Космос - РИА Наука
Путин назвал российский бюджет надежным и сбалансированным

Путин: в бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В российском бюджете идет ужимание отдельных статей, но в целом он надежный и сбалансированный, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ну, это не секвестирование. Там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета, но в целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Всё зависит от готовности отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению каких-то там сегментов своей работы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
До этого один из молодых ученых заговорил о "секвестировании космической программы", по его словам, это "снижает темпы разработки" многоразового носителя "Амур".
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