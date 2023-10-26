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Минфин уверен в реалистичности бюджетного прогноза на 2024 год - РИА Новости, 26.10.2023
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13:55 26.10.2023 (обновлено: 14:15 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905381528.html
Минфин уверен в реалистичности бюджетного прогноза на 2024 год
Минфин уверен в реалистичности бюджетного прогноза на 2024 год - РИА Новости, 26.10.2023
Минфин уверен в реалистичности бюджетного прогноза на 2024 год
Минфин РФ уверен в реалистичности прогноза по доходам бюджета на 2024 год, но даже если они будут меньше, власти найдут другие источники финансирования и все... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:55
2023-10-26T14:15
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ уверен в реалистичности прогноза по доходам бюджета на 2024 год, но даже если они будут меньше, власти найдут другие источники финансирования и все обязательства государства будут выполнены, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе первого чтения проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.На заседании депутаты подвергли сомнению макроэкономический прогноз, на основании которого Минфин рассчитывал бюджетные параметры. Депутаты высказывали опасения, что из-за нереалистичности этого прогноза заложенные в документ параметры доходов могут быть не выполнены."Вы говорите: возможны более низкие темпы роста (доходов - ред.). Но на самом деле каждый год прогноз по увеличению доходов и планы по увеличению косвенных доходов мы перевыполняем. Уверен, что и в следующем году с учетом мер по повышению администрирования, улучшению администрирования, о которых мы говорили, позволит нам выполнить все наши плановые назначения, которые учтены в проекте федерального бюджета", - сказал министр."Если вдруг окажется, что планы по доходам меньше - будем, соответственно, искать источники. В любом случае все обязательства, которые заложены в бюджете, будут профинансированы либо за счет доходов, либо за счет других источников. Это наше условие исполнения бюджета: главное, чтобы все задачи были выполнены. Так и будет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231026/siluanov-1905387665.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Минфин уверен в реалистичности бюджетного прогноза на 2024 год

Силуанов: Минфин уверен в реалистичности прогноза по доходам бюджета на 2024 год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ уверен в реалистичности прогноза по доходам бюджета на 2024 год, но даже если они будут меньше, власти найдут другие источники финансирования и все обязательства государства будут выполнены, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе первого чтения проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.
На заседании депутаты подвергли сомнению макроэкономический прогноз, на основании которого Минфин рассчитывал бюджетные параметры. Депутаты высказывали опасения, что из-за нереалистичности этого прогноза заложенные в документ параметры доходов могут быть не выполнены.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2024-2026 годы
26 октября, 14:11
"Вы говорите: возможны более низкие темпы роста (доходов - ред.). Но на самом деле каждый год прогноз по увеличению доходов и планы по увеличению косвенных доходов мы перевыполняем. Уверен, что и в следующем году с учетом мер по повышению администрирования, улучшению администрирования, о которых мы говорили, позволит нам выполнить все наши плановые назначения, которые учтены в проекте федерального бюджета", - сказал министр.
"Если вдруг окажется, что планы по доходам меньше - будем, соответственно, искать источники. В любом случае все обязательства, которые заложены в бюджете, будут профинансированы либо за счет доходов, либо за счет других источников. Это наше условие исполнения бюджета: главное, чтобы все задачи были выполнены. Так и будет", - подчеркнул он.
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам
26 октября, 13:19
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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