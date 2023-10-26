https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905364450.html

Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам

Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам - РИА Новости, 26.10.2023

Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам

Важно, чтобы бюджет соответствовал ключевым задачам, которые ставятся при его принятии, бюджет должен решить задачу преодоления всех вызовов, решить задачу... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:19

2023-10-26T13:19

2023-10-26T13:19

россия

вячеслав володин

единая россия

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Важно, чтобы бюджет соответствовал ключевым задачам, которые ставятся при его принятии, бюджет должен решить задачу преодоления всех вызовов, решить задачу развития страны и решить все вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Правительство со своей стороны сделало все, для того, чтобы такой диалог у нас был... В первом чтении принимается концепция закона... Нам очень важно, чтобы закон соответствовал ключевым задачам, которые мы ставим при его принятии", - сказал он на собрании фракции "Единая Россия" в ГД. По его словам, бюджет должен решить задачу преодоления всех вызовов, решить задачу развития страны и решить все вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств. Володин отметил, что глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров сделал все, чтобы работа депутатов по проекту бюджета была начата в мае.

https://ria.ru/20231016/byudzhet-1903035563.html

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россия, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, экономика