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Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам - РИА Новости, 26.10.2023
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13:19 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905364450.html
Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам
Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам - РИА Новости, 26.10.2023
Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам
Важно, чтобы бюджет соответствовал ключевым задачам, которые ставятся при его принятии, бюджет должен решить задачу преодоления всех вызовов, решить задачу... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:19
2023-10-26T13:19
россия
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Важно, чтобы бюджет соответствовал ключевым задачам, которые ставятся при его принятии, бюджет должен решить задачу преодоления всех вызовов, решить задачу развития страны и решить все вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Правительство со своей стороны сделало все, для того, чтобы такой диалог у нас был... В первом чтении принимается концепция закона... Нам очень важно, чтобы закон соответствовал ключевым задачам, которые мы ставим при его принятии", - сказал он на собрании фракции "Единая Россия" в ГД. По его словам, бюджет должен решить задачу преодоления всех вызовов, решить задачу развития страны и решить все вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств. Володин отметил, что глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров сделал все, чтобы работа депутатов по проекту бюджета была начата в мае.
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россия, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, экономика
Россия, Вячеслав Володин, Единая Россия, Госдума РФ, Экономика
Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам

Володин: бюджет РФ должен решать задачи преодоления вызовов и развития страны

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Важно, чтобы бюджет соответствовал ключевым задачам, которые ставятся при его принятии, бюджет должен решить задачу преодоления всех вызовов, решить задачу развития страны и решить все вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"Правительство со своей стороны сделало все, для того, чтобы такой диалог у нас был... В первом чтении принимается концепция закона... Нам очень важно, чтобы закон соответствовал ключевым задачам, которые мы ставим при его принятии", - сказал он на собрании фракции "Единая Россия" в ГД.
По его словам, бюджет должен решить задачу преодоления всех вызовов, решить задачу развития страны и решить все вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств.
Володин отметил, что глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров сделал все, чтобы работа депутатов по проекту бюджета была начата в мае.
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РоссияВячеслав ВолодинЕдиная РоссияГосдума РФЭкономика
 
 
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