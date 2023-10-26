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В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона

В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона - РИА Новости, 27.10.2023

В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона

В Улан-Удэ завершился международный фестиваль "Гастрокэмп Бурятия – 2023", который организовал Туристский информационный центр "Байкал" при поддержке... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-26T14:45

2023-10-26T14:45

2023-10-27T11:09

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УЛАН-УДЭ, 26 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ завершился международный фестиваль "Гастрокэмп Бурятия – 2023", который организовал Туристский информационный центр "Байкал" при поддержке правительства Республики.Экспедиции и мастер-классы“Гастрокэмп – это проект, который придуман нами для того, чтобы помогать регионам формировать меню из локальных продуктов”, – говорит президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.По его словам, гастрономия – драйвер развития туризма во всем мире. “И мы хотели помочь Бурятии составить новый взгляд на привычные продукты. В итоге получилось обширное меню из холодных и горячих закусок, основных блюд, десертов и напитков”, – рассказал Гелибтерман.В течение недели, с 18 по 26 октября, кондитеры и миксологи из Москвы, Уфы, Улан-Удэ и Монголии разрабатывали авторские рецепты из локальных продуктов, в которых постарались дать новое прочтение аутентичной кухне Бурятии. В поисках вдохновения команда отправилась в экспедицию по Бурятии. В Селенгинском районе, тщательно изучив местные рынки и закупив фермерскую продукцию, участники проекта дали для селенгинцев и гостей из соседних районов Республики мастер-класс по блюдам из знаменитой местной облепихи, а также приготовили полноценный "туристический обед".В Тарбагатайском районе команда проекта встретилась с семейскими. Старообрядцы показали блюда, секреты которых передаются из поколения в поколение несколько сотен лет. В свою очередь, команда поделилась своим гастрономическим взглядом на блюда из местных продуктов, прежде всего из мяса. В Баргузинском районе, на берегу Байкала, шефы дали мастер-класс и приготовили "туристический обед" в основу которого легли блюда из местной рыбы. Ещё одна встреча, с представителями Джидинского района, была посвящена боргойской баранине.Профессионалы также провели мастер-классы в Байкальском колледже туризма и сервиса с участием 150 будущих поваров и преподавателей.Гала-ужинЗавершилось мероприятие презентационным гала-ужином "Меню Бурятии". В него вошли 32 блюда, 19 соусов и 6 напитков, в том числе блюда для формирования туристических ланч-боксов и заведений быстрого питания. Это, например, закуска "Байкальская сорожка в панировке", похлебка кочевника "Ая-Ганга" с боргойской бараниной, мангиром и замбой, десерт "Лариса Сахьянова" в честь первой профессиональной бурятской балерины, апельсиновый чай "Энергия огня" с селенгинской облепихой.Попробовать блюда команды "Гастрокэмпа" приехал глава Бурятии Алексей Цыденов. Остался доволен. "Если вечером сел и от души, вкусно поел, то все шероховатости прошедшего дня сглаживаются, и засыпаешь с хорошим впечатлением, настроением и с легкой душой. Поэтому гастрономическая составляющая, на мой взгляд, – важнейшая в жизни", – подчеркнул Цыденов.Отдал должное "Меню Бурятии" и Посол Сенегала в России Жан-Батист Тиатьи Тин.“Мы благодарны команде Леонида Гелибтермана, где собрались лучшие шеф-повара России – Александр Чернышов, Максим Лазарев, Антон Сальников, Эрдэнээ Сумьяадорж (Монголия). А также миксолог Евгений Шкарин и шеф-кондитер Марина Девятко. Очень приятно, что в составлении меню участвовали профессионалы и из Бурятии – это Артем Курикша (ресторан "Тэнгис"), Саян Доржиев (ресторан "Орда"), Иван Сафронов (кафе "Эфир" и "Эмпатио эфир")”, – отметила Ирина Суздальцева, директор Туристского информационного центра "Байкал".Что дальшеПо словам Суздальцевой, благодаря проекту регион получил оригинальное и аутентичное меню, которое поможет республике развивать туризм, а местным жителям – открыть новые вкусы привычных продуктов.Все технологические карты на созданные блюда передаются Министерству туризма Бурятии и ТИЦ "Байкал". После этого, заведения общественного питания могут любые блюда из меню выбрать, чтобы готовить у себя. “И это для них совершенно бесплатно”, – подчеркнул Гелибтерман.Проект "Гастрокэмп" проводится в России с 2021 года. Впервые команда профессионалов составляла меню для Калужской области. В 2022 году проект пришел на Камчатку, сначала в региональном масштабе, а летом этого года в международном формате: были представлены блюда, созданные в стиле тихоокеанской кухни. Над "Камчатским меню" работали шефы из России, Перу, Таиланда и Индонезии, в том числе обладатели двух звезд Michelin.В Республике Бурятия и Камчатском крае запланированы к открытию региональные Центры гастродипломатии.

https://ria.ru/20230325/buryaty-1860345570.html

https://ria.ru/20230807/kamchatka-1888624354.html

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