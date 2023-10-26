В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона
В фирменное "Меню Бурятии", которое представил регион, вошло 36 новых блюд
© Фото : Республика БурятияНа финальной дегустации нового меню, фестиваль "Гастрокэмп Бурятия – 2023", Улан–Удэ
УЛАН-УДЭ, 26 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ завершился международный фестиваль "Гастрокэмп Бурятия – 2023", который организовал Туристский информационный центр "Байкал" при поддержке правительства Республики.
Экспедиции и мастер-классы
“Гастрокэмп – это проект, который придуман нами для того, чтобы помогать регионам формировать меню из локальных продуктов”, – говорит президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.
По его словам, гастрономия – драйвер развития туризма во всем мире. “И мы хотели помочь Бурятии составить новый взгляд на привычные продукты. В итоге получилось обширное меню из холодных и горячих закусок, основных блюд, десертов и напитков”, – рассказал Гелибтерман.
© Фото : Республика Бурятия
На финальной дегустации новых авторских блюд меню "Гастрокэмп Бурятия-2023", Улан-Удэ
На финальной дегустации новых авторских блюд меню "Гастрокэмп Бурятия-2023", Улан-Удэ
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© Фото : предоставлено пресс-службой проектаФестиваль "Гастрокэмп Бурятия-2023"
Фестиваль "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-повара Антон Сальников и Эрдэнээ Сумьяадорж (чемпион Монголии) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
Шеф-повара Антон Сальников и Эрдэнээ Сумьяадорж (чемпион Монголии) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
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На финальной дегустации новых авторских блюд меню "Гастрокэмп Бурятия-2023", Улан-Удэ
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Фестиваль "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
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Шеф-повара Антон Сальников и Эрдэнээ Сумьяадорж (чемпион Монголии) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
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В течение недели, с 18 по 26 октября, кондитеры и миксологи из Москвы, Уфы, Улан-Удэ и Монголии разрабатывали авторские рецепты из локальных продуктов, в которых постарались дать новое прочтение аутентичной кухне Бурятии.
В поисках вдохновения команда отправилась в экспедицию по Бурятии. В Селенгинском районе, тщательно изучив местные рынки и закупив фермерскую продукцию, участники проекта дали для селенгинцев и гостей из соседних районов Республики мастер-класс по блюдам из знаменитой местной облепихи, а также приготовили полноценный "туристический обед".
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Семейские старообрядцы приветствуют гостей, Тарбагатайский район, Бурятия
Семейские старообрядцы приветствуют гостей, Тарбагатайский район, Бурятия
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-кондитер Марина Девятко в деревне старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии
Шеф-кондитер Марина Девятко в деревне старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии
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Семейские старообрядцы приветствуют гостей, Тарбагатайский район, Бурятия
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Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
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Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
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Шеф-кондитер Марина Девятко в деревне старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии
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В Тарбагатайском районе команда проекта встретилась с семейскими. Старообрядцы показали блюда, секреты которых передаются из поколения в поколение несколько сотен лет. В свою очередь, команда поделилась своим гастрономическим взглядом на блюда из местных продуктов, прежде всего из мяса.
В Баргузинском районе, на берегу Байкала, шефы дали мастер-класс и приготовили "туристический обед" в основу которого легли блюда из местной рыбы. Ещё одна встреча, с представителями Джидинского района, была посвящена боргойской баранине.
Вид на Улан-Удэ с территории Дацана "Ринпоче Багша", Бурятия
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В Музее деревни староверов в Тарбагатайском районе Бурятии
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Вид на Улан-Удэ с территории Дацана "Ринпоче Багша", Бурятия
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В Музее деревни староверов в Тарбагатайском районе Бурятии
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Профессионалы также провели мастер-классы в Байкальском колледже туризма и сервиса с участием 150 будущих поваров и преподавателей.
Гала-ужин
Завершилось мероприятие презентационным гала-ужином "Меню Бурятии". В него вошли 32 блюда, 19 соусов и 6 напитков, в том числе блюда для формирования туристических ланч-боксов и заведений быстрого питания.
Это, например, закуска "Байкальская сорожка в панировке", похлебка кочевника "Ая-Ганга" с боргойской бараниной, мангиром и замбой, десерт "Лариса Сахьянова" в честь первой профессиональной бурятской балерины, апельсиновый чай "Энергия огня" с селенгинской облепихой.
Попробовать блюда команды "Гастрокэмпа" приехал глава Бурятии Алексей Цыденов. Остался доволен.
© Фото : Республика Бурятия
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на фестивале "Гастрокэмп Бурятия 2023"
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на фестивале "Гастрокэмп Бурятия 2023"
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© Фото : предоставлено пресс-службой проектаНа "Гастрокэмпе Бурятия – 2023", Улан-Удэ
На "Гастрокэмпе Бурятия – 2023", Улан-Удэ
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
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© Фото : предоставлено пресс-службой проектаПочетные гости фестиваля "Гастрокэмп Бурятия – 2023", Улан-Удэ
Почетные гости фестиваля "Гастрокэмп Бурятия – 2023", Улан-Удэ
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
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Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на фестивале "Гастрокэмп Бурятия 2023"
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На "Гастрокэмпе Бурятия – 2023", Улан-Удэ
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
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Почетные гости фестиваля "Гастрокэмп Бурятия – 2023", Улан-Удэ
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
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"Если вечером сел и от души, вкусно поел, то все шероховатости прошедшего дня сглаживаются, и засыпаешь с хорошим впечатлением, настроением и с легкой душой. Поэтому гастрономическая составляющая, на мой взгляд, – важнейшая в жизни", – подчеркнул Цыденов.
Отдал должное "Меню Бурятии" и Посол Сенегала в России Жан-Батист Тиатьи Тин.
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаПосол Республики Сенегал Жан-Батист Тиатьи Тин с супругой в Улан-Удэ на "Гастрокэмпе Бурятия – 2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
Посол Республики Сенегал Жан-Батист Тиатьи Тин с супругой в Улан-Удэ на "Гастрокэмпе Бурятия – 2023"
“Мы благодарны команде Леонида Гелибтермана, где собрались лучшие шеф-повара России – Александр Чернышов, Максим Лазарев, Антон Сальников, Эрдэнээ Сумьяадорж (Монголия). А также миксолог Евгений Шкарин и шеф-кондитер Марина Девятко. Очень приятно, что в составлении меню участвовали профессионалы и из Бурятии – это Артем Курикша (ресторан "Тэнгис"), Саян Доржиев (ресторан "Орда"), Иван Сафронов (кафе "Эфир" и "Эмпатио эфир")”, – отметила Ирина Суздальцева, директор Туристского информационного центра "Байкал".
Что дальше
По словам Суздальцевой, благодаря проекту регион получил оригинальное и аутентичное меню, которое поможет республике развивать туризм, а местным жителям – открыть новые вкусы привычных продуктов.
Все технологические карты на созданные блюда передаются Министерству туризма Бурятии и ТИЦ "Байкал". После этого, заведения общественного питания могут любые блюда из меню выбрать, чтобы готовить у себя. “И это для них совершенно бесплатно”, – подчеркнул Гелибтерман.
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаНа дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
На дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
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© Фото : предоставлено пресс-службой проектаНа дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
На дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова Одно из блюд (блинная кулебяка с говядиной и тыквенным соусом) шеф-повара Максима Лазарева (Уфа) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
Одно из блюд (блинная кулебяка с говядиной и тыквенным соусом) шеф-повара Максима Лазарева (Уфа) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова Угощения от семейских в деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
Угощения от семейских в деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
В деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
5 из 5
На дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
1 из 5
На дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
Одно из блюд (блинная кулебяка с говядиной и тыквенным соусом) шеф-повара Максима Лазарева (Уфа) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
3 из 5
Угощения от семейских в деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
4 из 5
В деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
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Проект "Гастрокэмп" проводится в России с 2021 года. Впервые команда профессионалов составляла меню для Калужской области. В 2022 году проект пришел на Камчатку, сначала в региональном масштабе, а летом этого года в международном формате: были представлены блюда, созданные в стиле тихоокеанской кухни. Над "Камчатским меню" работали шефы из России, Перу, Таиланда и Индонезии, в том числе обладатели двух звезд Michelin.
В Республике Бурятия и Камчатском крае запланированы к открытию региональные Центры гастродипломатии.