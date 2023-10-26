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В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона - РИА Новости, 27.10.2023
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Туризм
 
14:45 26.10.2023 (обновлено: 11:09 27.10.2023)
https://ria.ru/20231026/buryatiya-1905365447.html
В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона
В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона - РИА Новости, 27.10.2023
В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона
В Улан-Удэ завершился международный фестиваль "Гастрокэмп Бурятия – 2023", который организовал Туристский информационный центр "Байкал" при поддержке... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T14:45
2023-10-27T11:09
туризм
новости - туризм
республика бурятия
монголия
байкал
отдых в россии
туризм
гастрономия
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УЛАН-УДЭ, 26 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ завершился международный фестиваль "Гастрокэмп Бурятия – 2023", который организовал Туристский информационный центр "Байкал" при поддержке правительства Республики.Экспедиции и мастер-классы“Гастрокэмп – это проект, который придуман нами для того, чтобы помогать регионам формировать меню из локальных продуктов”, – говорит президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.По его словам, гастрономия – драйвер развития туризма во всем мире. “И мы хотели помочь Бурятии составить новый взгляд на привычные продукты. В итоге получилось обширное меню из холодных и горячих закусок, основных блюд, десертов и напитков”, – рассказал Гелибтерман.В течение недели, с 18 по 26 октября, кондитеры и миксологи из Москвы, Уфы, Улан-Удэ и Монголии разрабатывали авторские рецепты из локальных продуктов, в которых постарались дать новое прочтение аутентичной кухне Бурятии. В поисках вдохновения команда отправилась в экспедицию по Бурятии. В Селенгинском районе, тщательно изучив местные рынки и закупив фермерскую продукцию, участники проекта дали для селенгинцев и гостей из соседних районов Республики мастер-класс по блюдам из знаменитой местной облепихи, а также приготовили полноценный "туристический обед".В Тарбагатайском районе команда проекта встретилась с семейскими. Старообрядцы показали блюда, секреты которых передаются из поколения в поколение несколько сотен лет. В свою очередь, команда поделилась своим гастрономическим взглядом на блюда из местных продуктов, прежде всего из мяса. В Баргузинском районе, на берегу Байкала, шефы дали мастер-класс и приготовили "туристический обед" в основу которого легли блюда из местной рыбы. Ещё одна встреча, с представителями Джидинского района, была посвящена боргойской баранине.Профессионалы также провели мастер-классы в Байкальском колледже туризма и сервиса с участием 150 будущих поваров и преподавателей.Гала-ужинЗавершилось мероприятие презентационным гала-ужином "Меню Бурятии". В него вошли 32 блюда, 19 соусов и 6 напитков, в том числе блюда для формирования туристических ланч-боксов и заведений быстрого питания. Это, например, закуска "Байкальская сорожка в панировке", похлебка кочевника "Ая-Ганга" с боргойской бараниной, мангиром и замбой, десерт "Лариса Сахьянова" в честь первой профессиональной бурятской балерины, апельсиновый чай "Энергия огня" с селенгинской облепихой.Попробовать блюда команды "Гастрокэмпа" приехал глава Бурятии Алексей Цыденов. Остался доволен. "Если вечером сел и от души, вкусно поел, то все шероховатости прошедшего дня сглаживаются, и засыпаешь с хорошим впечатлением, настроением и с легкой душой. Поэтому гастрономическая составляющая, на мой взгляд, – важнейшая в жизни", – подчеркнул Цыденов.Отдал должное "Меню Бурятии" и Посол Сенегала в России Жан-Батист Тиатьи Тин.“Мы благодарны команде Леонида Гелибтермана, где собрались лучшие шеф-повара России – Александр Чернышов, Максим Лазарев, Антон Сальников, Эрдэнээ Сумьяадорж (Монголия). А также миксолог Евгений Шкарин и шеф-кондитер Марина Девятко. Очень приятно, что в составлении меню участвовали профессионалы и из Бурятии – это Артем Курикша (ресторан "Тэнгис"), Саян Доржиев (ресторан "Орда"), Иван Сафронов (кафе "Эфир" и "Эмпатио эфир")”, – отметила Ирина Суздальцева, директор Туристского информационного центра "Байкал".Что дальшеПо словам Суздальцевой, благодаря проекту регион получил оригинальное и аутентичное меню, которое поможет республике развивать туризм, а местным жителям – открыть новые вкусы привычных продуктов.Все технологические карты на созданные блюда передаются Министерству туризма Бурятии и ТИЦ "Байкал". После этого, заведения общественного питания могут любые блюда из меню выбрать, чтобы готовить у себя. “И это для них совершенно бесплатно”, – подчеркнул Гелибтерман.Проект "Гастрокэмп" проводится в России с 2021 года. Впервые команда профессионалов составляла меню для Калужской области. В 2022 году проект пришел на Камчатку, сначала в региональном масштабе, а летом этого года в международном формате: были представлены блюда, созданные в стиле тихоокеанской кухни. Над "Камчатским меню" работали шефы из России, Перу, Таиланда и Индонезии, в том числе обладатели двух звезд Michelin.В Республике Бурятия и Камчатском крае запланированы к открытию региональные Центры гастродипломатии.
https://ria.ru/20230325/buryaty-1860345570.html
https://ria.ru/20230807/kamchatka-1888624354.html
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новости - туризм, республика бурятия, монголия, байкал, отдых в россии, туризм, гастрономия, еда - туризм, достопримечательности, улан-удэ, алексей цыденов, кулинария
Туризм, Новости - Туризм, Республика Бурятия, Монголия, Байкал, отдых в России, Туризм, гастрономия, Еда - Туризм, Достопримечательности, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, Кулинария
В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона

В фирменное "Меню Бурятии", которое представил регион, вошло 36 новых блюд

© Фото : Республика БурятияНа финальной дегустации нового меню, фестиваль "Гастрокэмп Бурятия – 2023", Улан–Удэ
На финальной дегустации нового меню, фестиваль Гастрокэмп Бурятия – 2023, Улан–Удэ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Республика Бурятия
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УЛАН-УДЭ, 26 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ завершился международный фестиваль "Гастрокэмп Бурятия – 2023", который организовал Туристский информационный центр "Байкал" при поддержке правительства Республики.

Экспедиции и мастер-классы

“Гастрокэмп – это проект, который придуман нами для того, чтобы помогать регионам формировать меню из локальных продуктов”, – говорит президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.
По его словам, гастрономия – драйвер развития туризма во всем мире. “И мы хотели помочь Бурятии составить новый взгляд на привычные продукты. В итоге получилось обширное меню из холодных и горячих закусок, основных блюд, десертов и напитков”, – рассказал Гелибтерман.
© Фото : Республика Бурятия

На финальной дегустации новых авторских блюд меню "Гастрокэмп Бурятия-2023", Улан-Удэ

На финальной дегустации нового меню, фестиваль Гастрокэмп Бурятия – 2023, Улан–Удэ

На финальной дегустации новых авторских блюд меню "Гастрокэмп Бурятия-2023", Улан-Удэ

© Фото : Республика Бурятия
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаФестиваль "Гастрокэмп Бурятия-2023"
Фестиваль Гастрокэмп Бурятия-2023
Фестиваль "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
© РИА Новости / Анастасия Мельникова На "Гастрокэмпе Бурятия-2023", Тарбагатайский район
На Гастрокэмпе Бурятия-2023, Тарбагатайский район
На "Гастрокэмпе Бурятия-2023", Тарбагатайский район
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 5
© РИА Новости / Анастасия Мельникова На "Гастрокэмпе Бурятия – 2023" в Баргузинском районе
На Гастрокэмпе Бурятия – 2023 в Баргузинском районе
На "Гастрокэмпе Бурятия – 2023" в Баргузинском районе
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 5
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-повара Антон Сальников и Эрдэнээ Сумьяадорж (чемпион Монголии) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
Шеф-повара Антон Сальников и Эрдэнээ Сумьяадорж (чемпион Монголии) на Гастрокэмпе Бурятия-2023
Шеф-повара Антон Сальников и Эрдэнээ Сумьяадорж (чемпион Монголии) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
5 из 5

На финальной дегустации новых авторских блюд меню "Гастрокэмп Бурятия-2023", Улан-Удэ

© Фото : Республика Бурятия
1 из 5
Фестиваль "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
На "Гастрокэмпе Бурятия-2023", Тарбагатайский район
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 5
На "Гастрокэмпе Бурятия – 2023" в Баргузинском районе
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 5
Шеф-повара Антон Сальников и Эрдэнээ Сумьяадорж (чемпион Монголии) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
5 из 5
В течение недели, с 18 по 26 октября, кондитеры и миксологи из Москвы, Уфы, Улан-Удэ и Монголии разрабатывали авторские рецепты из локальных продуктов, в которых постарались дать новое прочтение аутентичной кухне Бурятии.
В поисках вдохновения команда отправилась в экспедицию по Бурятии. В Селенгинском районе, тщательно изучив местные рынки и закупив фермерскую продукцию, участники проекта дали для селенгинцев и гостей из соседних районов Республики мастер-класс по блюдам из знаменитой местной облепихи, а также приготовили полноценный "туристический обед".
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Семейские старообрядцы приветствуют гостей, Тарбагатайский район, Бурятия
Семейские старообрядцы приветствуют гостей, Тарбагатайский район, Бурятия
Семейские старообрядцы приветствуют гостей, Тарбагатайский район, Бурятия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
Шеф-поваров Гастрокэмпа Бурятия-2023 приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
Шеф-поваров Гастрокэмпа Бурятия-2023 приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-кондитер Марина Девятко в деревне старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии
Шеф-кондитер Марина Девятко в деревне старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии
Шеф-кондитер Марина Девятко в деревне старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 4
Семейские старообрядцы приветствуют гостей, Тарбагатайский район, Бурятия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 4
Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 4
Шеф-поваров "Гастрокэмпа Бурятия-2023" приветствуют в деревне староверов вТарбагатайском районе
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 4
Шеф-кондитер Марина Девятко в деревне старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 4
В Тарбагатайском районе команда проекта встретилась с семейскими. Старообрядцы показали блюда, секреты которых передаются из поколения в поколение несколько сотен лет. В свою очередь, команда поделилась своим гастрономическим взглядом на блюда из местных продуктов, прежде всего из мяса.
В Баргузинском районе, на берегу Байкала, шефы дали мастер-класс и приготовили "туристический обед" в основу которого легли блюда из местной рыбы. Ещё одна встреча, с представителями Джидинского района, была посвящена боргойской баранине.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид на Улан-Удэ с территории Дацана "Ринпоче Багша", Бурятия
Вид на Улан-Удэ с территории Дацана Ринпоче Багша, Бурятия
Вид на Улан-Удэ с территории Дацана "Ринпоче Багша", Бурятия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Долина реки Селенга, Тарбагатайский район, Бурятия
Долина реки Селенга, Тарбагатайский район, Бурятия
Долина реки Селенга, Тарбагатайский район, Бурятия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова В Музее деревни староверов в Тарбагатайском районе Бурятии
В Музее деревни староверов в Тарбагатайском районе Бурятии
В Музее деревни староверов в Тарбагатайском районе Бурятии
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Дацан "Ринпоче Багша", Улан-Удэ, Бурятия
Дацан Ринпоче Багша, Улан-Удэ, Бурятия
Дацан "Ринпоче Багша", Улан-Удэ, Бурятия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 4
Вид на Улан-Удэ с территории Дацана "Ринпоче Багша", Бурятия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 4
Долина реки Селенга, Тарбагатайский район, Бурятия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 4
В Музее деревни староверов в Тарбагатайском районе Бурятии
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 4
Дацан "Ринпоче Багша", Улан-Удэ, Бурятия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 4
Профессионалы также провели мастер-классы в Байкальском колледже туризма и сервиса с участием 150 будущих поваров и преподавателей.

Гала-ужин

Завершилось мероприятие презентационным гала-ужином "Меню Бурятии". В него вошли 32 блюда, 19 соусов и 6 напитков, в том числе блюда для формирования туристических ланч-боксов и заведений быстрого питания.
Это, например, закуска "Байкальская сорожка в панировке", похлебка кочевника "Ая-Ганга" с боргойской бараниной, мангиром и замбой, десерт "Лариса Сахьянова" в честь первой профессиональной бурятской балерины, апельсиновый чай "Энергия огня" с селенгинской облепихой.
Попробовать блюда команды "Гастрокэмпа" приехал глава Бурятии Алексей Цыденов. Остался доволен.
© Фото : Республика Бурятия

Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на фестивале "Гастрокэмп Бурятия 2023"

Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на фестивале Гастрокэмп -2023

Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на фестивале "Гастрокэмп Бурятия 2023"

© Фото : Республика Бурятия
1 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Бурятия, команда проекта

Участники Гастрокэмпа Бурятия – 2023 в Тарбагатайском районе

Бурятия, команда проекта

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаНа "Гастрокэмпе Бурятия – 2023", Улан-Удэ
На Гастрокэмпе Бурятия – 2023, Улан-Удэ
На "Гастрокэмпе Бурятия – 2023", Улан-Удэ
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаПочетные гости фестиваля "Гастрокэмп Бурятия – 2023", Улан-Удэ
Почетные гости фестиваля Гастрокэмп Бурятия – 2023, Улан-Удэ
Почетные гости фестиваля "Гастрокэмп Бурятия – 2023", Улан-Удэ
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
4 из 4

Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на фестивале "Гастрокэмп Бурятия 2023"

© Фото : Республика Бурятия
1 из 4

Бурятия, команда проекта

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 4
На "Гастрокэмпе Бурятия – 2023", Улан-Удэ
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
3 из 4
Почетные гости фестиваля "Гастрокэмп Бурятия – 2023", Улан-Удэ
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
4 из 4
"Если вечером сел и от души, вкусно поел, то все шероховатости прошедшего дня сглаживаются, и засыпаешь с хорошим впечатлением, настроением и с легкой душой. Поэтому гастрономическая составляющая, на мой взгляд, – важнейшая в жизни", – подчеркнул Цыденов.
Отдал должное "Меню Бурятии" и Посол Сенегала в России Жан-Батист Тиатьи Тин.
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаПосол Республики Сенегал Жан-Батист Тиатьи Тин с супругой в Улан-Удэ на "Гастрокэмпе Бурятия – 2023"
Посол Республики Сенегал Жан-Батист Тиатьи Тин с супругой в Улан-Удэ на Гастрокэмпе Бурятия – 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
Посол Республики Сенегал Жан-Батист Тиатьи Тин с супругой в Улан-Удэ на "Гастрокэмпе Бурятия – 2023"
“Мы благодарны команде Леонида Гелибтермана, где собрались лучшие шеф-повара России – Александр Чернышов, Максим Лазарев, Антон Сальников, Эрдэнээ Сумьяадорж (Монголия). А также миксолог Евгений Шкарин и шеф-кондитер Марина Девятко. Очень приятно, что в составлении меню участвовали профессионалы и из Бурятии – это Артем Курикша (ресторан "Тэнгис"), Саян Доржиев (ресторан "Орда"), Иван Сафронов (кафе "Эфир" и "Эмпатио эфир")”, – отметила Ирина Суздальцева, директор Туристского информационного центра "Байкал".
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Что дальше

По словам Суздальцевой, благодаря проекту регион получил оригинальное и аутентичное меню, которое поможет республике развивать туризм, а местным жителям – открыть новые вкусы привычных продуктов.
Все технологические карты на созданные блюда передаются Министерству туризма Бурятии и ТИЦ "Байкал". После этого, заведения общественного питания могут любые блюда из меню выбрать, чтобы готовить у себя. “И это для них совершенно бесплатно”, – подчеркнул Гелибтерман.
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаНа дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
На дегустации блюд в финале фестиваля Гастрокэмп Бурятия-2023
На дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаНа дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
На дегустации блюд в финале фестиваля Гастрокэмп Бурятия-2023
На дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Одно из блюд (блинная кулебяка с говядиной и тыквенным соусом) шеф-повара Максима Лазарева (Уфа) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
Одно из блюд (блинная кулебяка с говядиной и тыквенным соусом) шеф-повара Максима Лазарева (Уфа) на Гастрокэмпе Бурятия-2023
Одно из блюд (блинная кулебяка с говядиной и тыквенным соусом) шеф-повара Максима Лазарева (Уфа) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 5
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Угощения от семейских в деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
Угощения от семейских в деревне староверов в Тарбагатайском районе, Гастрокэмп Бурятия-2023
Угощения от семейских в деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 5
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

В деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"

Бурятия

В деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
5 из 5
На дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
1 из 5
На дегустации блюд в финале фестиваля "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
Одно из блюд (блинная кулебяка с говядиной и тыквенным соусом) шеф-повара Максима Лазарева (Уфа) на "Гастрокэмпе Бурятия-2023"
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 5
Угощения от семейских в деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 5

В деревне староверов в Тарбагатайском районе, "Гастрокэмп Бурятия-2023"

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
5 из 5
Проект "Гастрокэмп" проводится в России с 2021 года. Впервые команда профессионалов составляла меню для Калужской области. В 2022 году проект пришел на Камчатку, сначала в региональном масштабе, а летом этого года в международном формате: были представлены блюда, созданные в стиле тихоокеанской кухни. Над "Камчатским меню" работали шефы из России, Перу, Таиланда и Индонезии, в том числе обладатели двух звезд Michelin.
В Республике Бурятия и Камчатском крае запланированы к открытию региональные Центры гастродипломатии.
Гастрокэмп Камчатка — 2023 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
На Камчатке официально представили новые блюда для фирменного меню региона
7 августа, 17:27
 
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