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В Лобне после благоустройства открыли парк и набережную у озера Киово - РИА Новости, 26.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:59 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/blagoustroystvo-1905492938.html
В Лобне после благоустройства открыли парк и набережную у озера Киово
В Лобне после благоустройства открыли парк и набережную у озера Киово - РИА Новости, 26.10.2023
В Лобне после благоустройства открыли парк и набережную у озера Киово
Набережную озера Киово и одноименный парк открыли после благоустройства в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:59
2023-10-26T19:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лобня
парки
набережные
благоустройство
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Набережную озера Киово и одноименный парк открыли после благоустройства в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Сегодня сдаем жителям очередной парк в Лобне. Столько легенд ходит про это место, жители его очень любят. Поэтому решили привести парк в порядок, надеюсь, что все получилось", - приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева, который обсудил с жителями комплексное благоустройство округа. Как рассказали в пресс-службе, в рамках благоустройства парка и набережной очистили озеро и два водоема, установили мостики для подхода к ним, реконструировали мемориал героям ВОВ, обновили входную группу, дорожно-тропиночную сеть, сделали спортивную и детскую площадки, зону для воркаута, памп-трек, деревянный настил и дорожку вдоль дамбы. По просьбе жителей в парке появилась новая сцена. А для обеспечения безопасности территорию оборудовали системами освещения и видеонаблюдения "Безопасный регион". "По благоустройству округа у нас большие планы. В прошлом году сделали парк "Река времени", в этом, помимо "Киово", обновили лесопарк, сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и сквер в микрорайоне Красная поляна, на улице Ленина сделали велосипедную дорожку. А в следующем году благоустроим Центральный парк, сдадим поликлинику и большую школу на 2200 мест, которая разгрузит действующие", - отметил Воробьев. Всего в этом году в Подмосковье благоустроят 59 объектов, 50 из которых уже открыли, 9 будут сданы к концу ноября. На 2024 год планируют привести в порядок еще 72 - 15 пешеходных зон и площадей, 17 скверов, 7 набережных, 13 парков, 10 лесопарков и 10 детских скверов, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904918708.html
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московская область (подмосковье), лобня, парки, набережные, благоустройство, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лобня, Парки, Набережные, Благоустройство, Андрей Воробьев

В Лобне после благоустройства открыли парк и набережную у озера Киово

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев в парке у озера Киово в Лобне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в парке у озера Киово в Лобне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в парке у озера Киово в Лобне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Набережную озера Киово и одноименный парк открыли после благоустройства в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Сегодня сдаем жителям очередной парк в Лобне. Столько легенд ходит про это место, жители его очень любят. Поэтому решили привести парк в порядок, надеюсь, что все получилось", - приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева, который обсудил с жителями комплексное благоустройство округа.
Как рассказали в пресс-службе, в рамках благоустройства парка и набережной очистили озеро и два водоема, установили мостики для подхода к ним, реконструировали мемориал героям ВОВ, обновили входную группу, дорожно-тропиночную сеть, сделали спортивную и детскую площадки, зону для воркаута, памп-трек, деревянный настил и дорожку вдоль дамбы. По просьбе жителей в парке появилась новая сцена. А для обеспечения безопасности территорию оборудовали системами освещения и видеонаблюдения "Безопасный регион".
"По благоустройству округа у нас большие планы. В прошлом году сделали парк "Река времени", в этом, помимо "Киово", обновили лесопарк, сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и сквер в микрорайоне Красная поляна, на улице Ленина сделали велосипедную дорожку. А в следующем году благоустроим Центральный парк, сдадим поликлинику и большую школу на 2200 мест, которая разгрузит действующие", - отметил Воробьев.
Всего в этом году в Подмосковье благоустроят 59 объектов, 50 из которых уже открыли, 9 будут сданы к концу ноября. На 2024 год планируют привести в порядок еще 72 - 15 пешеходных зон и площадей, 17 скверов, 7 набережных, 13 парков, 10 лесопарков и 10 детских скверов, уточняется в сообщении.
План благоустройства Химкинского лесопарка - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка завершается в Подмосковье
24 октября, 13:52
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛобняПаркиНабережныеБлагоустройствоАндрей Воробьев
 
 
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