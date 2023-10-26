https://ria.ru/20231026/blagoustroystvo-1905332256.html

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Проспект Вернадского"

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Проспект Вернадского" - РИА Новости, 26.10.2023

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Проспект Вернадского"

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Проспект Вернадского" на юго-западе РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:39

2023-10-26T11:39

2023-10-26T11:40

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Проспект Вернадского" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В 2020-2021 годах в рамках первого этапа обновили улицы Коштоянца и Семенова-Тян-Шанского, часть улицы Михаила Певцова, участок проспекта Вернадского перед БЦ "Вернадский". На втором этапе в зону благоустройства вошла улица Удальцова. Основной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов к новой станции и парку имени 50-летия Октября", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью 14,5 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В рамках проекта расширили тротуары и заменили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 10,2 тысячи квадратных метров. Обновили асфальт на проезжей части, на улице Удальцова организовали три светофора и два новых наземных перехода с опорами контрастного освещения. На прилегающей к станции "Проспект Вернадского" территории установили около 130 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров", - рассказал Бирюков. Он отметил, что в ходе благоустройства увеличили количество парковочных мест: сделали удобные карманы вдоль улицы Удальцова, где раньше их не было, и организовали парковку у входа в парк имени 50-летия Октября. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для пассажиров общественного транспорта смонтировали шесть современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. "Для комфорта горожан сделали широкую гранитную лестницу, ведущую от вестибюля станции метро к входу в парк. Рядом с ней для маломобильных жителей предусмотрели пандус с перилами. На финальном этапе благоустройства было проведено озеленение - обустроен газон общей площадью 9 тысяч квадратных метров", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20231019/blagoustroystvo-1903770728.html

https://ria.ru/20230926/blagoustroystvo-1898747211.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков