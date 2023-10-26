https://ria.ru/20231026/biznes-klub-1905356506.html

Адвокат заявил, что проверка в бизнес-клубе Club 500 не выявила нарушений

Адвокат заявил, что проверка в бизнес-клубе Club 500 не выявила нарушений - РИА Новости, 26.10.2023

Адвокат заявил, что проверка в бизнес-клубе Club 500 не выявила нарушений

Проверка в бизнес-клубе Club 500 в Москве не выявила нарушений, заявил РИА Новости адвокат Евгений Грицков, представляющий эту организацию. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:57

2023-10-26T12:57

2023-10-26T14:24

происшествия

москва

красногорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905390987_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_f20fef5fcf092d89b68f8c6e03ed0bc8.png

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проверка в бизнес-клубе Club 500 в Москве не выявила нарушений, заявил РИА Новости адвокат Евгений Грицков, представляющий эту организацию. "Это были не обыски, просто проверочные мероприятия, процессуальная проверка. Никаких нарушений вчера выявлено не было. По большому счету, это было, скажем так, формальное мероприятие. Фактически у людей, которые там находились: сотрудников, членов клуба - просто переписали паспортные данные", - сказал адвокат. Комментариями правоохранительных органов на этот счет РИА Новости не располагает. Грицков рассказал, что причиной проверки стали "несколько телефонных звонков с заявлением о якобы совершаемых противоправных действиях клубом". При этом юрист не стал подтверждать информацию СМИ о том, что звонил якобы Валерий Немировский, бывший кандидат в мэры Красногорска. "Не знаю ни фамилию, ни имя предполагаемого (звонившего), потому что могли звонить и другие лица. Но, по имеющейся у меня информации, Немировский обращался в клуб, хотел стать членом клуба, ему было отказано. После этого начались эти звонки", - заявил Грицков. Также он опроверг предположение, что проверка могла быть связана с делом блогеров Чекалиных, тоже членов бизнес-клуба: "Нет, никакого отношения это к не имеет абсолютно". Сейчас работа Club 500 восстановлена. По словам Грицкова, руководство будет разбираться в произошедшем. "Если в содержании самого заявления было указано на совершение мошеннических действий, то это формально содержит признаки заведомо ложного доноса. Разумеется, руководство клуба намерено с этой ситуацией бороться, потому что это такое злоупотребление, которое содержит признаки уголовного наказуемого деяния. Просто так оставлять эту ситуацию не будем", - подытожил он.

https://ria.ru/20231021/blogery-1904276427.html

https://ria.ru/20230927/lerchek-1898998749.html

москва

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, красногорск