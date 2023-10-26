https://ria.ru/20231026/biznes-klub-1905356506.html
Адвокат заявил, что проверка в бизнес-клубе Club 500 не выявила нарушений
Адвокат заявил, что проверка в бизнес-клубе Club 500 не выявила нарушений - РИА Новости, 26.10.2023
Адвокат заявил, что проверка в бизнес-клубе Club 500 не выявила нарушений
Проверка в бизнес-клубе Club 500 в Москве не выявила нарушений, заявил РИА Новости адвокат Евгений Грицков, представляющий эту организацию. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:57
2023-10-26T12:57
2023-10-26T14:24
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проверка в бизнес-клубе Club 500 в Москве не выявила нарушений, заявил РИА Новости адвокат Евгений Грицков, представляющий эту организацию. "Это были не обыски, просто проверочные мероприятия, процессуальная проверка. Никаких нарушений вчера выявлено не было. По большому счету, это было, скажем так, формальное мероприятие. Фактически у людей, которые там находились: сотрудников, членов клуба - просто переписали паспортные данные", - сказал адвокат. Комментариями правоохранительных органов на этот счет РИА Новости не располагает. Грицков рассказал, что причиной проверки стали "несколько телефонных звонков с заявлением о якобы совершаемых противоправных действиях клубом". При этом юрист не стал подтверждать информацию СМИ о том, что звонил якобы Валерий Немировский, бывший кандидат в мэры Красногорска. "Не знаю ни фамилию, ни имя предполагаемого (звонившего), потому что могли звонить и другие лица. Но, по имеющейся у меня информации, Немировский обращался в клуб, хотел стать членом клуба, ему было отказано. После этого начались эти звонки", - заявил Грицков. Также он опроверг предположение, что проверка могла быть связана с делом блогеров Чекалиных, тоже членов бизнес-клуба: "Нет, никакого отношения это к не имеет абсолютно". Сейчас работа Club 500 восстановлена. По словам Грицкова, руководство будет разбираться в произошедшем. "Если в содержании самого заявления было указано на совершение мошеннических действий, то это формально содержит признаки заведомо ложного доноса. Разумеется, руководство клуба намерено с этой ситуацией бороться, потому что это такое злоупотребление, которое содержит признаки уголовного наказуемого деяния. Просто так оставлять эту ситуацию не будем", - подытожил он.
https://ria.ru/20231021/blogery-1904276427.html
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происшествия, москва, красногорск
Происшествия, Москва, Красногорск
Адвокат заявил, что проверка в бизнес-клубе Club 500 не выявила нарушений
Грицков заявил, что проверка в бизнес-клубе Club 500 не выявила нарушений
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проверка в бизнес-клубе Club 500 в Москве не выявила нарушений, заявил РИА Новости адвокат Евгений Грицков, представляющий эту организацию.
"Это были не обыски, просто проверочные мероприятия, процессуальная проверка. Никаких нарушений вчера выявлено не было. По большому счету, это было, скажем так, формальное мероприятие. Фактически у людей, которые там находились: сотрудников, членов клуба - просто переписали паспортные данные", - сказал адвокат.
Комментариями правоохранительных органов на этот счет РИА Новости не располагает.
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Грицков рассказал, что причиной проверки стали "несколько телефонных звонков с заявлением о якобы совершаемых противоправных действиях клубом". При этом юрист не стал подтверждать информацию СМИ о том, что звонил якобы Валерий Немировский, бывший кандидат в мэры Красногорска
.
"Не знаю ни фамилию, ни имя предполагаемого (звонившего), потому что могли звонить и другие лица. Но, по имеющейся у меня информации, Немировский обращался в клуб, хотел стать членом клуба, ему было отказано. После этого начались эти звонки", - заявил Грицков.
Также он опроверг предположение, что проверка могла быть связана с делом блогеров Чекалиных, тоже членов бизнес-клуба: "Нет, никакого отношения это к не имеет абсолютно".
Сейчас работа Club 500 восстановлена. По словам Грицкова, руководство будет разбираться в произошедшем.
"Если в содержании самого заявления было указано на совершение мошеннических действий, то это формально содержит признаки заведомо ложного доноса. Разумеется, руководство клуба намерено с этой ситуацией бороться, потому что это такое злоупотребление, которое содержит признаки уголовного наказуемого деяния. Просто так оставлять эту ситуацию не будем", - подытожил он.
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