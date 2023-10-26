https://ria.ru/20231026/biznes-klub-1905331474.html

Бизнес-клуб Club 500 возобновил работу после рейда силовиков

Бизнес-клуб Club 500 возобновил работу после рейда силовиков - РИА Новости, 26.10.2023

Бизнес-клуб Club 500 возобновил работу после рейда силовиков

Бизнес-клуб Club 500 в Москве, в который накануне нагрянули силовики, сейчас работает как прежде, рассказали РИА Новости в организации. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:35

2023-10-26T11:35

2023-10-26T15:35

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бизнес-клуб Club 500 в Москве, в который накануне нагрянули силовики, сейчас работает как прежде, рассказали РИА Новости в организации. "Уже все вернулись", — сказал собеседник агентства.Он подтвердил, что накануне там побывали представители силовых структур.Корреспондент РИА Новости утром в течение двух часов пытался дозвониться до Club 500 по телефону, указанному на сайте, но трубку никто не брал. Спустя время по телефону в карточке клуба на "Яндекс.Картах" ответил оператор, сообщивший, что организовать встречу "возможно по предварительной записи".Сlub 500 называет себя международным закрытым бизнес-клубом премиального уровня. Как утверждает организация, его резиденты — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 миллиарда рублей в год. О каком именно рынке идет речь, не указано. Согласно информации на сайте организации, единоразовый вступительный взнос — 400 тысяч рублей плюс ежемесячные платежи от 95 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от набора предлагаемых опций. Комментариями правоохранительных органов по поводу возможных претензий к Club 500 РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20231021/blogery-1904276427.html

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москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия