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Бизнес-клуб Club 500 возобновил работу после рейда силовиков - РИА Новости, 26.10.2023
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11:35 26.10.2023 (обновлено: 15:35 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/biznes-klub-1905331474.html
Бизнес-клуб Club 500 возобновил работу после рейда силовиков
Бизнес-клуб Club 500 возобновил работу после рейда силовиков - РИА Новости, 26.10.2023
Бизнес-клуб Club 500 возобновил работу после рейда силовиков
Бизнес-клуб Club 500 в Москве, в который накануне нагрянули силовики, сейчас работает как прежде, рассказали РИА Новости в организации. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:35
2023-10-26T15:35
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бизнес-клуб Club 500 в Москве, в который накануне нагрянули силовики, сейчас работает как прежде, рассказали РИА Новости в организации. "Уже все вернулись", — сказал собеседник агентства.Он подтвердил, что накануне там побывали представители силовых структур.Корреспондент РИА Новости утром в течение двух часов пытался дозвониться до Club 500 по телефону, указанному на сайте, но трубку никто не брал. Спустя время по телефону в карточке клуба на "Яндекс.Картах" ответил оператор, сообщивший, что организовать встречу "возможно по предварительной записи".Сlub 500 называет себя международным закрытым бизнес-клубом премиального уровня. Как утверждает организация, его резиденты — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 миллиарда рублей в год. О каком именно рынке идет речь, не указано. Согласно информации на сайте организации, единоразовый вступительный взнос — 400 тысяч рублей плюс ежемесячные платежи от 95 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от набора предлагаемых опций. Комментариями правоохранительных органов по поводу возможных претензий к Club 500 РИА Новости не располагает.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Бизнес-клуб Club 500 возобновил работу после рейда силовиков

Бизнес-клуб Club 500 в Москве, куда приходили силовики, вновь работает

© РИА НовостиЗдание, в котором располагается элитный московский клуб Club 500. 26 октября 2023 года
Здание, в котором располагается элитный московский клуб Club 500. 26 октября 2023 года
© РИА Новости
Здание, в котором располагается элитный московский клуб Club 500. 26 октября 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бизнес-клуб Club 500 в Москве, в который накануне нагрянули силовики, сейчас работает как прежде, рассказали РИА Новости в организации.
"Уже все вернулись", — сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что накануне там побывали представители силовых структур.
Корреспондент РИА Новости утром в течение двух часов пытался дозвониться до Club 500 по телефону, указанному на сайте, но трубку никто не брал. Спустя время по телефону в карточке клуба на "Яндекс.Картах" ответил оператор, сообщивший, что организовать встречу "возможно по предварительной записи".
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Сlub 500 называет себя международным закрытым бизнес-клубом премиального уровня. Как утверждает организация, его резиденты — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 миллиарда рублей в год. О каком именно рынке идет речь, не указано.
Согласно информации на сайте организации, единоразовый вступительный взнос — 400 тысяч рублей плюс ежемесячные платежи от 95 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от набора предлагаемых опций.
Комментариями правоохранительных органов по поводу возможных претензий к Club 500 РИА Новости не располагает.
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