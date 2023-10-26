Сийярто призвал сохранять каналы для диалога по безопасности открытыми
Сийярто: нужно сохранять каналы для диалога по вопросам безопасности открытыми
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске. 26 октября 2023
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступает на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске. 26 октября 2023
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нужно сохранять открытыми каналы для диалога по вопросам безопасности, иначе придется отказаться от надежд на мир.
Сийярто в четверг в Минске принимает участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
"Мы, венгры, хотим мира, а к миру ведут мирные переговоры. Поэтому мы точно знаем, что безопасность будет восстановлена, если мы будем способны разговаривать друг с другом. Поэтому мы всегда будем сохранять каналы связи, потому что их закрытие означает отказ от надежды на мир", - сказал Сийярто журналистам на полях конференции.
Ранее Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.