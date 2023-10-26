https://ria.ru/20231026/bezopasnost-1905324294.html

Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с Западом, заявил Лавров

Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2023

Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с Западом, заявил Лавров

Россия готова к разговору с Западом по евразийской безопасности, но сейчас перспективы общения на этот счет с большинством стран не просматриваются, заявил... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:06

2023-10-26T11:06

2023-10-26T13:07

россия

сергей лавров

в мире

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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Россия готова к разговору с Западом по евразийской безопасности, но сейчас перспективы общения на этот счет с большинством стран не просматриваются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается отношения к этой перспективе наших западных соседей по евразийскому континенту, пока они очевидно полностью, практически подавляющее большинство из них, подчинены Вашингтону, и перспективы осмысленного разговора с подавляющим большинством этих стран сегодня мы не видим, они не просматриваются. Но в принципиальном плане, хочу это еще раз это подчеркнуть, мы всегда готовы к совместной работе, если наши западные соседи по континенту найдут в себе силы стать самостоятельными", - сказал министр, выступая на Международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".Он также отметил, что странам предстоит проделать "титаническую работу" по выстраиванию системы евразийской безопасности."В любом случае, работа по евразийской безопасности предстоит титаническая, но откладывать ее практическое начало лишь создавало бы дополнительные риски, поэтому хотел бы вновь поблагодарить белорусских друзей за очень своевременную инициативу", - добавил Лавров.В конференции высокого уровня в Минске также принимают участие глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, замгенсека ШОС Григорий Логвинов, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.Целью конференции заявлена дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними. Как сообщил МИД Белоруссии, в конференции высокого уровня принимают участие страны ОДКБ, СНГ, ШОС, других государств региона ОБСЕ, руководители ряда международных организаций.

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904093023.html

https://ria.ru/20231026/lavrov-1905320368.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, в мире