https://ria.ru/20231026/bezdomnyy-1905501707.html

СМИ: в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но забрать их не может

СМИ: в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но забрать их не может - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но забрать их не может

Бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, но не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:00

2023-10-26T21:00

2023-10-26T21:00

италия

в мире

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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, но не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов, сообщила газета Corriere Adriatico. Джанлуиджи по прозвищу Кассано, которое он получил в честь известного в прошлом футболиста "Ромы" и мадридского "Реала", являлся постоянным покупателем лотерейных билетов в городе в провинции Анкона и всегда использовал одни и те же цифры. Удача улыбнулась ему в минувший вторник, когда билет стоимостью 1,5 евро принес выигрыш в 37 тысяч. Забрать деньги Джанлуиджи мешает отсутствие карточки медицинского страхования, а из обычных документов у бездомного есть только индивидуальный налоговый номер, которого для получения приза не хватает. Ситуация с выигрышем должна завершиться благополучно. На помощь "Кассано" обещает прийти благотворительная организация Caritas, которая заботилась о нем прошлой зимой. В организации обещают предоставить копии необходимых документов, которые мужчина оставил у них когда-то давно.

https://ria.ru/20230204/lotereya-1849785490.html

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