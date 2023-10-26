https://ria.ru/20231026/bezdomnyy-1905501707.html
СМИ: в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но забрать их не может
СМИ: в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но забрать их не может - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но забрать их не может
Бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, но не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:00
2023-10-26T21:00
2023-10-26T21:00
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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, но не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов, сообщила газета Corriere Adriatico. Джанлуиджи по прозвищу Кассано, которое он получил в честь известного в прошлом футболиста "Ромы" и мадридского "Реала", являлся постоянным покупателем лотерейных билетов в городе в провинции Анкона и всегда использовал одни и те же цифры. Удача улыбнулась ему в минувший вторник, когда билет стоимостью 1,5 евро принес выигрыш в 37 тысяч. Забрать деньги Джанлуиджи мешает отсутствие карточки медицинского страхования, а из обычных документов у бездомного есть только индивидуальный налоговый номер, которого для получения приза не хватает. Ситуация с выигрышем должна завершиться благополучно. На помощь "Кассано" обещает прийти благотворительная организация Caritas, которая заботилась о нем прошлой зимой. В организации обещают предоставить копии необходимых документов, которые мужчина оставил у них когда-то давно.
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италия, в мире
СМИ: в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но забрать их не может
Corriere Adriatico: в Италии бездомный выиграл в лотерею 37 тысяч евро
РИМ, 26 окт – РИА Новости.
Бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, но не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов, сообщила газета Corriere Adriatico
.
Джанлуиджи по прозвищу Кассано, которое он получил в честь известного в прошлом футболиста "Ромы" и мадридского "Реала", являлся постоянным покупателем лотерейных билетов в городе в провинции Анкона и всегда использовал одни и те же цифры. Удача улыбнулась ему в минувший вторник, когда билет стоимостью 1,5 евро принес выигрыш в 37 тысяч. Забрать деньги Джанлуиджи мешает отсутствие карточки медицинского страхования, а из обычных документов у бездомного есть только индивидуальный налоговый номер, которого для получения приза не хватает.
Ситуация с выигрышем должна завершиться благополучно. На помощь "Кассано" обещает прийти благотворительная организация Caritas, которая заботилась о нем прошлой зимой. В организации обещают предоставить копии необходимых документов, которые мужчина оставил у них когда-то давно.
Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша