https://ria.ru/20231026/bespilotniki-1905352934.html
В ЛНР за неделю сбили 38 беспилотников
В ЛНР за неделю сбили 38 беспилотников - РИА Новости, 26.10.2023
В ЛНР за неделю сбили 38 беспилотников
За минувшую неделю в ЛНР сбиты 38 украинских беспилотников, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:48
2023-10-26T12:48
2023-10-26T12:48
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. За минувшую неделю в ЛНР сбиты 38 украинских беспилотников, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале."Российские подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны пресекли 28 попыток нарушения воздушного пространства республики и сбили 38 вражеских беспилотников", - говорится в Telegram-канале Пасечника. Глава ЛНР подчеркнул, что артиллерия второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, эффективно взаимодействуя с разведкой, службами БЛА и РЭБ, мощным огнем методично накрывает передовые позиции и места размещения подразделений украинских войск. Он также сообщил, что за прошедшую неделю на участках Берестовое ‒ Переездное, Новодружевск ‒ Григоровка, Волчеяровка ‒ Ивано-Дарьевка были отражены 18 атак противника, в результате чего украинские войска потеряли 45 единиц военной техники и вооружения, а также более 130 солдат.
https://ria.ru/20231025/vsu-1905156124.html
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луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
В ЛНР за неделю сбили 38 беспилотников
Пасечник: силы ПВО и РЭБ за неделю сбили 38 украинских дронов
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости.
За минувшую неделю в ЛНР сбиты 38 украинских беспилотников, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Российские подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны пресекли 28 попыток нарушения воздушного пространства республики и сбили 38 вражеских беспилотников", - говорится в Telegram-канале Пасечника.
Глава ЛНР подчеркнул, что артиллерия второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, эффективно взаимодействуя с разведкой, службами БЛА и РЭБ, мощным огнем методично накрывает передовые позиции и места размещения подразделений украинских войск.
Он также сообщил, что за прошедшую неделю на участках Берестовое ‒ Переездное, Новодружевск ‒ Григоровка, Волчеяровка ‒ Ивано-Дарьевка были отражены 18 атак противника, в результате чего украинские войска потеряли 45 единиц военной техники и вооружения, а также более 130 солдат.
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