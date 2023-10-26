https://ria.ru/20231026/bespilotniki-1905352934.html

В ЛНР за неделю сбили 38 беспилотников

В ЛНР за неделю сбили 38 беспилотников - РИА Новости, 26.10.2023

В ЛНР за неделю сбили 38 беспилотников

За минувшую неделю в ЛНР сбиты 38 украинских беспилотников, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:48

2023-10-26T12:48

2023-10-26T12:48

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. За минувшую неделю в ЛНР сбиты 38 украинских беспилотников, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале."Российские подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны пресекли 28 попыток нарушения воздушного пространства республики и сбили 38 вражеских беспилотников", - говорится в Telegram-канале Пасечника. Глава ЛНР подчеркнул, что артиллерия второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, эффективно взаимодействуя с разведкой, службами БЛА и РЭБ, мощным огнем методично накрывает передовые позиции и места размещения подразделений украинских войск. Он также сообщил, что за прошедшую неделю на участках Берестовое ‒ Переездное, Новодружевск ‒ Григоровка, Волчеяровка ‒ Ивано-Дарьевка были отражены 18 атак противника, в результате чего украинские войска потеряли 45 единиц военной техники и вооружения, а также более 130 солдат.

https://ria.ru/20231025/vsu-1905156124.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, леонид пасечник