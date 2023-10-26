https://ria.ru/20231026/belorussiya-1905314522.html

Глава МИД Белоруссии предложил разработать хартию безопасности

Глава МИД Белоруссии предложил разработать хартию безопасности - РИА Новости, 26.10.2023

Глава МИД Белоруссии предложил разработать хартию безопасности

Страны глобального большинства могли бы подготовить хартию с изложением принципов справедливого миропорядка, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:31

2023-10-26T10:31

2023-10-26T11:00

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Страны глобального большинства могли бы подготовить хартию с изложением принципов справедливого миропорядка, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник."Мы уже формулировали идею подготовки хартии многообразия для XXI века. Евразийские страны, и даже шире – страны глобальных Востока и Юга, а по сути – глобального большинства, могли бы открыто и транспарентно разработать такой документ, в котором изложили бы принципы построения справедливого мирового порядка, отразили факт многообразия цивилизаций", - сказал Алейник, выступая в на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске."Страны Запада также могли бы стать участниками этого процесса", - добавил министр."Нам всем необходимо стремиться выйти на серьезный саммит глав государств евразийского пространства для обсуждения будущей архитектуры евразийской безопасности. Архитектуры, которая обеспечила бы прочный мир на нашем общем большом континенте", - сказал Алейник, выступая на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске."Натоцентричная" модель мироустройства, продвигаемая Западом, привела мир к ситуации на гране катастрофы, заявил Сергей Алейник."Теперь, по сути, перед всем миром стоит задача удержаться и не шагнуть в пропасть взаимного гарантированного уничтожения. Пока же мы уверенно движемся в этом направлении по так называемой лестнице эскалации", - сказал Алейник, выступая в на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске."Очень многие, причем по разные стороны, задаются вопросами: почему уроки двух мировых войн не смогли уберечь континент от нынешней крайней степени конфронтации и взаимного недоверия? почему не сработали многочисленные страховочные механизмы безопасности, которые так кропотливо и упорно вырабатывались нашими предшественниками в 70-х, 80-х, начале 90-х годов прошлого века?.. По нашему убеждению, причина нынешней ситуации – в той "натоцентричной" модели безопасности для "избранных", которую продвигал и продолжает продвигать Запад", - подчеркнул глава белорусской дипломатии.

https://ria.ru/20230923/sistema-1898255081.html

https://ria.ru/20231018/rossiya-1903590361.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, сергей алейник, юг