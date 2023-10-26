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Глава МИД Белоруссии предложил разработать хартию безопасности - РИА Новости, 26.10.2023
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10:31 26.10.2023 (обновлено: 11:00 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/belorussiya-1905314522.html
Глава МИД Белоруссии предложил разработать хартию безопасности
Глава МИД Белоруссии предложил разработать хартию безопасности - РИА Новости, 26.10.2023
Глава МИД Белоруссии предложил разработать хартию безопасности
Страны глобального большинства могли бы подготовить хартию с изложением принципов справедливого миропорядка, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:31
2023-10-26T11:00
в мире
белоруссия
минск
сергей алейник
юг
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Страны глобального большинства могли бы подготовить хартию с изложением принципов справедливого миропорядка, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник."Мы уже формулировали идею подготовки хартии многообразия для XXI века. Евразийские страны, и даже шире – страны глобальных Востока и Юга, а по сути – глобального большинства, могли бы открыто и транспарентно разработать такой документ, в котором изложили бы принципы построения справедливого мирового порядка, отразили факт многообразия цивилизаций", - сказал Алейник, выступая в на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске."Страны Запада также могли бы стать участниками этого процесса", - добавил министр."Нам всем необходимо стремиться выйти на серьезный саммит глав государств евразийского пространства для обсуждения будущей архитектуры евразийской безопасности. Архитектуры, которая обеспечила бы прочный мир на нашем общем большом континенте", - сказал Алейник, выступая на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске."Натоцентричная" модель мироустройства, продвигаемая Западом, привела мир к ситуации на гране катастрофы, заявил Сергей Алейник."Теперь, по сути, перед всем миром стоит задача удержаться и не шагнуть в пропасть взаимного гарантированного уничтожения. Пока же мы уверенно движемся в этом направлении по так называемой лестнице эскалации", - сказал Алейник, выступая в на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске."Очень многие, причем по разные стороны, задаются вопросами: почему уроки двух мировых войн не смогли уберечь континент от нынешней крайней степени конфронтации и взаимного недоверия? почему не сработали многочисленные страховочные механизмы безопасности, которые так кропотливо и упорно вырабатывались нашими предшественниками в 70-х, 80-х, начале 90-х годов прошлого века?.. По нашему убеждению, причина нынешней ситуации – в той "натоцентричной" модели безопасности для "избранных", которую продвигал и продолжает продвигать Запад", - подчеркнул глава белорусской дипломатии.
https://ria.ru/20230923/sistema-1898255081.html
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в мире, белоруссия, минск, сергей алейник, юг
В мире, Белоруссия, Минск, Сергей Алейник, Юг
Глава МИД Белоруссии предложил разработать хартию безопасности

Глава МИД Белоруссии предложил разработать фундаментальную хартию безопасности

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Страны глобального большинства могли бы подготовить хартию с изложением принципов справедливого миропорядка, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
"Мы уже формулировали идею подготовки хартии многообразия для XXI века. Евразийские страны, и даже шире – страны глобальных Востока и Юга, а по сути – глобального большинства, могли бы открыто и транспарентно разработать такой документ, в котором изложили бы принципы построения справедливого мирового порядка, отразили факт многообразия цивилизаций", - сказал Алейник, выступая в на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске.
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"Страны Запада также могли бы стать участниками этого процесса", - добавил министр.
«
"Нам всем необходимо стремиться выйти на серьезный саммит глав государств евразийского пространства для обсуждения будущей архитектуры евразийской безопасности. Архитектуры, которая обеспечила бы прочный мир на нашем общем большом континенте", - сказал Алейник, выступая на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске.
"Натоцентричная" модель мироустройства, продвигаемая Западом, привела мир к ситуации на гране катастрофы, заявил Сергей Алейник.
"Теперь, по сути, перед всем миром стоит задача удержаться и не шагнуть в пропасть взаимного гарантированного уничтожения. Пока же мы уверенно движемся в этом направлении по так называемой лестнице эскалации", - сказал Алейник, выступая в на международной конференция высокого уровня по тематике евразийской безопасности в Минске.
"Очень многие, причем по разные стороны, задаются вопросами: почему уроки двух мировых войн не смогли уберечь континент от нынешней крайней степени конфронтации и взаимного недоверия? почему не сработали многочисленные страховочные механизмы безопасности, которые так кропотливо и упорно вырабатывались нашими предшественниками в 70-х, 80-х, начале 90-х годов прошлого века?.. По нашему убеждению, причина нынешней ситуации – в той "натоцентричной" модели безопасности для "избранных", которую продвигал и продолжает продвигать Запад", - подчеркнул глава белорусской дипломатии.
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