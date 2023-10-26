https://ria.ru/20231026/belgorod-1905312128.html

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами - РИА Новости, 26.10.2023

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами

Украинские военные за прошедшие сутки сбросили шесть боеприпасов по территории Белгородской области с четырех дронов, еще один беспилотник был сбит в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:24

2023-10-26T10:24

2023-10-26T10:24

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки сбросили шесть боеприпасов по территории Белгородской области с четырех дронов, еще один беспилотник был сбит в Грайворонском округе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 25 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных районов 43 снарядами, включая шесть сброшенных с дронов взрывных устройств. Также украинский беспилотник сбили над селом Доброе. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, но в результате атаки с дрона поврежден инфраструктурный объект связи. "В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе в селе Тишанка с БПЛА сброшен один неустановленный боеприпас. Никто не пострадал. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптеров сброшено два взрывных устройства. В Грайворонском округе по селу Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов, также в селе осуществлен сброс с дрона двух взрывных устройств. Над селом Доброе сбит украинский беспилотник, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 9 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 7, по селу Середа – 6, по хутору Мухин – 4, по хуторам Панков и Марьино – по 3 минометных снаряда", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия