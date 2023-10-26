https://ria.ru/20231026/baza-1905508309.html

Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Курдистане

Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Курдистане - РИА Новости, 26.10.2023

Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Курдистане

"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало базу США в Иракском Курдистане с помощью двух... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:44

2023-10-26T21:44

2023-10-26T21:44

в мире

ирак

ближний восток

иран

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_8fdb5bb40106290beedce4fbe021a115.jpg

КАИР, 26 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало базу США в Иракском Курдистане с помощью двух беспилотников. Ранее в четверг формирования сообщили, что обстреляло ракетами военную базу США Аш-Шаддади на северо-востоке Сирии. "Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью двух беспилотников базу американских оккупантов, прилегающую к аэропорту Эрбиля", - говорится в заявлении формирований. Формирования утверждают, что беспилотники попали по целям. Ранее советник премьер-министра Ирака по СМИ Хишам аль-Рикаби заявил РИА Новости, что иракское правительство ужесточило меры по защите дипломатических миссий, не допустит нападений на находящихся в стране иностранцев. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20231026/robopsy-1905275554.html

https://ria.ru/20231025/gaza-1905060703.html

ирак

ближний восток

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, ближний восток, иран, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году