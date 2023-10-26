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Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Курдистане
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Курдистане - РИА Новости, 26.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Курдистане
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало базу США в Иракском Курдистане с помощью двух... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:44
2023-10-26T21:44
2023-10-26T21:44
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ближний восток
иран
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 26 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало базу США в Иракском Курдистане с помощью двух беспилотников. Ранее в четверг формирования сообщили, что обстреляло ракетами военную базу США Аш-Шаддади на северо-востоке Сирии. "Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью двух беспилотников базу американских оккупантов, прилегающую к аэропорту Эрбиля", - говорится в заявлении формирований. Формирования утверждают, что беспилотники попали по целям. Ранее советник премьер-министра Ирака по СМИ Хишам аль-Рикаби заявил РИА Новости, что иракское правительство ужесточило меры по защите дипломатических миссий, не допустит нападений на находящихся в стране иностранцев. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231026/robopsy-1905275554.html
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в мире, ирак, ближний восток, иран, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Ближний Восток, Иран, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Курдистане
Шиитские группировки Ирака: база США в Курдистане была атакована двумя БПЛА