https://ria.ru/20231026/bayden-1905283781.html

Израиль имеет полное право защищать своих граждан, заявил Байден

Израиль имеет полное право защищать своих граждан, заявил Байден - РИА Новости, 26.10.2023

Израиль имеет полное право защищать своих граждан, заявил Байден

Президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль имеет полное право и ответственность защищать... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T04:59

2023-10-26T04:59

2023-10-26T04:59

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль имеет полное право и ответственность защищать своих граждан, следует из заявления Белого дома. "Президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал... с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху... Президент подтвердил, что Израиль имеет полное право и ответственность защищать своих граждан от терроризма и делать это в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении Белого дома. Как отмечается, президент США обсудил с Нетаньяху продолжающуюся поддержку США в обеспечении непрерывного потока гуманитарной помощи Газе и "приветствовал усилия по увеличению этой поддержки". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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