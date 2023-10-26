Тайвань заявил о проходе южнее острова авианосной группы ВМС Китая
Власти Тайваня: авианосная группа ВМС НОАК прошла в акватории к югу от острова
CC BY-SA 4.0 / Tyg728 / Type 002 aircraft carrier of People's Liberation Army Navy (cropped)Авианосец "Шаньдун"
Авианосец "Шаньдун". Архивное фото
ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости. Авианосная группа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Шаньдун" в четверг совершила проход через пролив Баши в западную часть Тихого океана, сообщает министерство обороны Тайваня.
«
"Авианосная ударная группа ВМС Народно-освободительной армии Китая сегодня (26 октября) пересекла пролив Баши, (направляясь - ред.) в западную часть Тихого океана", - говорится в заявлении ведомства.
Пролив Баши находится между островом Тайвань и филиппинским островом Лусон.
"Шаньдун" - второй авианосец на вооружении Китая и первый собственного производства КНР. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Авианосец строили с 2013 года, он был спущен на воду в апреле 2017 года, первое тестовое плавание состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.