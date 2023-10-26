https://ria.ru/20231026/ates-1905347450.html
Песков ответил на вопрос, кто представит Москву на саммите АТЭС
Песков ответил на вопрос, кто представит Москву на саммите АТЭС - РИА Новости, 26.10.2023
Песков ответил на вопрос, кто представит Москву на саммите АТЭС
Россия своевременно сообщит, кто будет представлять Москву на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:29
2023-10-26T12:29
2023-10-26T12:29
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия своевременно сообщит, кто будет представлять Москву на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим тоже своевременно", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, кто будет представлять РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20231003/ates-1900080654.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, сан-франциско, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Сан-Франциско, В мире
Песков ответил на вопрос, кто представит Москву на саммите АТЭС
Песков: Россия сообщит, кто представит Москву на саммите АТЭС в Сан-Франциско