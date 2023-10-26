https://ria.ru/20231026/ates-1905347450.html

Песков ответил на вопрос, кто представит Москву на саммите АТЭС

Песков ответил на вопрос, кто представит Москву на саммите АТЭС - РИА Новости, 26.10.2023

Песков ответил на вопрос, кто представит Москву на саммите АТЭС

Россия своевременно сообщит, кто будет представлять Москву на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:29

2023-10-26T12:29

2023-10-26T12:29

россия

москва

дмитрий песков

сан-франциско

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия своевременно сообщит, кто будет представлять Москву на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим тоже своевременно", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, кто будет представлять РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20231003/ates-1900080654.html

россия

москва

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, дмитрий песков, сан-франциско, в мире