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МИД указал Еревану на неприемлемость антироссийской кампании в Армении - РИА Новости, 26.10.2023
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16:44 26.10.2023 (обновлено: 18:24 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/armeniya-1905438229.html
МИД указал Еревану на неприемлемость антироссийской кампании в Армении
МИД указал Еревану на неприемлемость антироссийской кампании в Армении - РИА Новости, 26.10.2023
МИД указал Еревану на неприемлемость антироссийской кампании в Армении
Временного поверенного в делах Армении накануне вызвали в МИД России из-за антироссийской кампании в республике, заявила официальный представитель... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:44
2023-10-26T18:24
армения
россия
в мире
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Армении накануне вызвали в МИД России из-за антироссийской кампании в республике, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге."Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, российских дипломатов и миротворцев, которые своими жизнями рискуют и жертвуют для безопасности народа Армении", — сказала она.Захарова добавила, что армянскому дипломату указали на "неприемлемость продолжающейся разнузданной антироссийской кампании" в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями СМИ и Telegram-каналы.В начале сентября в российский МИД уже вызывали посла Армении Вагаршака Арутюняна. Тогда дипломату сделали "жесткое представление" из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана. Речь шла о запуске в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездке на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передаче гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведении на территории страны военных учений с участием США. Помимо этого, послу передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.При этом, как тогда подчеркнули в МИД, Москва твердо исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, а все соглашения по развитию и укреплению отношений будут выполнены на благо народов обеих стран.
https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905343514.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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армения, россия, в мире, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армения, Россия, В мире, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД указал Еревану на неприемлемость антироссийской кампании в Армении

Захарова сообщила о вызове временного поверенного Армении в российский МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Армении накануне вызвали в МИД России из-за антироссийской кампании в республике, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.
«
"Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, российских дипломатов и миротворцев, которые своими жизнями рискуют и жертвуют для безопасности народа Армении", — сказала она.
Захарова добавила, что армянскому дипломату указали на "неприемлемость продолжающейся разнузданной антироссийской кампании" в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями СМИ и Telegram-каналы.
В начале сентября в российский МИД уже вызывали посла Армении Вагаршака Арутюняна. Тогда дипломату сделали "жесткое представление" из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана. Речь шла о запуске в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездке на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передаче гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведении на территории страны военных учений с участием США.
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26 октября, 12:21
Помимо этого, послу передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
При этом, как тогда подчеркнули в МИД, Москва твердо исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, а все соглашения по развитию и укреплению отношений будут выполнены на благо народов обеих стран.
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АрменияРоссияВ миреМария ЗахароваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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