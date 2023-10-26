https://ria.ru/20231026/armeniya-1905438229.html

МИД указал Еревану на неприемлемость антироссийской кампании в Армении

МИД указал Еревану на неприемлемость антироссийской кампании в Армении - РИА Новости, 26.10.2023

МИД указал Еревану на неприемлемость антироссийской кампании в Армении

Временного поверенного в делах Армении накануне вызвали в МИД России из-за антироссийской кампании в республике, заявила официальный представитель... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:44

2023-10-26T16:44

2023-10-26T18:24

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в мире

мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Армении накануне вызвали в МИД России из-за антироссийской кампании в республике, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге."Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, российских дипломатов и миротворцев, которые своими жизнями рискуют и жертвуют для безопасности народа Армении", — сказала она.Захарова добавила, что армянскому дипломату указали на "неприемлемость продолжающейся разнузданной антироссийской кампании" в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями СМИ и Telegram-каналы.В начале сентября в российский МИД уже вызывали посла Армении Вагаршака Арутюняна. Тогда дипломату сделали "жесткое представление" из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана. Речь шла о запуске в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездке на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передаче гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведении на территории страны военных учений с участием США. Помимо этого, послу передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.При этом, как тогда подчеркнули в МИД, Москва твердо исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, а все соглашения по развитию и укреплению отношений будут выполнены на благо народов обеих стран.

https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905343514.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, в мире, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году